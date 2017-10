Stavební stroje se u Rouštan nezastaví

Havlíčkobrodsko - V těchto dnech je u malé obce Rouštany u Pohledu pořádně živo. Dělníci tam intenzivně pracují na stavbě silnice I/34 ve směru Rouštany -Pohled. Až stavba silnice skončí, bude tento úsek silnice Rouštany – Pohled mnohem bezpečnější než dosud. Část rozšířené silnice totiž povede přes nový most, který překlene Rouštanský potok. Z něho mohou kolem jedoucí řidiči vidět již vysoké pilíře.

A nedaleko Pohledu bude pokračovat kruhovým objezdem, a to v místě křížení se silnicí číslo 19 ve směru na Žďár nad Sázavou. Součástí stavby bude i náročná přeložka trasy místního vysokotlakého plynovodu. Stavba se nebude dělit na etapy, jak to bývá u podobných akcí zvykem, ale takříkajíc půjde v jednom sledu od předání staveniště po kolaudaci a uvedení do provozu bez přerušení.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic, divize Jihlava. Akce je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zakázku od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo sdružení Geosan Rouštany vedené společností Geosan Group za cenu 167 milionů korun bez daně. Uvedla to ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová.