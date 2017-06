Středa: Teplotní rekordy nepadají, klíšťata útočí

Havlíčkův Brod – Po tropickém úterku následuje už poměrně mírnější středa. Teplotní rekordy nepadají, rozpálené ulice ochlazuje větřík.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Středeční odpolední maximální teploty jsou v Česku 25 až 29 °C, tedy nic výjimečného. Naopak teplotní rekordy jsou z roku 2000 kdy bylo 32 až 36 stupňů,“ sdělila Ivana Záluská z Českého hydrometeorologického ústavu Brno.



Konkrétně v Kraji Vysočina dosáhla odpolední teplota dokonce něco jen kolem 24 stupňů Celsia.



Podle Ivany Záluské se v oblasti vyššího tlaku vzduchu bude po celé středeční odpoledne až do večerních 22 hodin jižně od našeho území rozpadat studená fronta. Bude skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti lze ojediněle čekat přeháňky nebo bouřky, a to spíše na jihu kraje. Mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne.

Co se týče aktivity klíšťat, stále platí po celou středu už od úterý stupeň číslo devět, to znamená nejvyšší riziko. Odborníci doporučují použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat. Rizikový stupeň devět bude u nás platit do konce týdne.