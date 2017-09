Středověká pec se roztápí, v pátek bude tavit sklo

Havlíčkův Brod – O tom, jak se ve středověku vyráběly skleněné výrobky, se toho ještě donedávna moc nevědělo. Díky brodskému Muzeu Vysočiny teď lidé mohou středověkou tavbu vidět na vlastní oči. Replika středověké sklářské pece, která se nachází na Vlkovsku, na okraji Havlíčkova Brodu, se roztápí již od soboty. Od pátku do neděle se tu bude foukat sklo.

Muzeum využilo možnost vyzkoušet si práci středověkých sklářů již v loňském roce, kdy na Vlkovsku postavilo repliku středověké sklářské pece. V září tu také, podle vzoru dávných mistrů skla a ze stejných surovin, proběhla historicky první experimentální tavba. Letos pec prošla rekonstrukcí a teď je již připravena na další výrobu.

"Ve čtvrtek 7. září v noci by mělo být utaveno, abychom mohli v pátek od 10 do 16 hodin foukat. Vyrábět by se mělo ve stejný čas i v sobotu a v neděli. Výrobu replik provede mistr sklář František Novák z Dobronína se synem Františkem," sdělil podrobnosti ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Jiří Jedlička.

Na místě repliky sklářské pece na Vlkovsku budou k vidění také ukázky hrnčířské výroby, práce se dřevem, roztloukání křemene nebo fritování křemičitého písku. Lidé mohou obdivovat foukání skla a výrobu drobných skleněných suvenýrů a na programu je i mletí mouky v kamenném mlýnku, pečení placek a další dobové občerstvení.

Součástí akce bude i představení dvou tematických knih. Titul s názvem Skláři Koppové 1656 -1968 a Sklárna Janštýn od roku 1827 napsal Antonín Kopp z Českých Budějovic. Další je kniha Renesanční a barokní sklo ze středního podunají autorek Hedviky Sedláčkové a Dany Rohanové z Prahy.

Brodské Muzeum Vysočiny navázalo na experimentální archeologický projekt, o který se v 90. letech snažil tým sklářů a archeologů v severních Čechách. Pracovníci brodského muzea při stavbě vycházeli, stejně jako jejich předchůdci, z nákresů rytíře Mandevilla, který v 15. století cestoval po Čechách a pořídil si nákres české středověké sklárny i procesu výroby skla.

Že pec vyrostla právě na Vysočině, není náhoda. Kraj je i dnes důležitou sklářskou oblastí. Jsou zde doložené nejstarší renesanční sklárny a s největší pravděpodobností tu existovaly i ty středověké. Z nich se však dochovaly pouze zbytky kamenných základů.

Pec stojí v areálu Vlkovska, zdruha půl kilometru od výjezdu z Havlíčkova Brodu na Dolní Krupou. U pece je umístěna také informační tabule, která návštěvníkům poskytuje mnoho zajímavých informací o tavení skla a vzhledu původních pecí.