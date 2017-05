Student brodského gymnázia bude Česko reprezentovat v Indonésii

Havlíčkův Brod – Mezi světovou elitu v řešení fyzikálních úloh se může počítat i Matěj Mezera z Gymnázia Havlíčkův Brod. Student čtvrtého ročníku zazářil v prestižní fyzikální olympiádě, kde změřil síly s dalšími 47 nejtalentovanějšími studenty z celé republiky.

Havlíčkobrodské gymnázium.

Završil tak historicky nejúspěšnější tažení brodských gymnazistů. Čtvrté místo ho vystřelilo až do Indonésie, kde se v červenci koná 48. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády.

Českou republiku bude v indonéském městě Yogyakarta reprezentovat pět nejlepších studentů. Mezi nimi i Matěj. „Matějovi se i v celostátním kole vedlo více než dobře a na konci dubna byl jako jeden z vítězů pozván na výběrové soustředění. Zde dosáhl nejvyššího počtu bodů, po započítání bodů z krajského a celostátního kola fyzikální olympiády obsadil čtvrté místo,“ informoval ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod Hynek Bouchal.

Cílem fyzikálních soutěží je vyhledávání budoucích odborníků ve fyzice a v technických vědách. „V souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje,“ míní organizátoři fyzikální olympiády v České republice. K účasti na těchto soutěžích přihlíží i některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru. Tam ostatně míří i Matěj.

„Postup do Indonésie je zároveň završením Matějova dosavadního studia, v němž ho čekají už jen závěrečné maturitní zkoušky. Během čtyř let na brodském gymnáziu dokázal kromě úspěchů v dalších soutěžích dvakrát postoupit do celostátního kola matematické olympiády, dvakrát do celostátního kola fyzikální olympiády a jednou do celostátního kola logické olympiády. V loňském roce se mu navíc povedl husarský kousek, kdy ve fyzikální olympiádě nejdříve zvítězil ve své kategorii v krajském kole, posléze skončil čtvrtý v kategorii určené o rok starším žákům a zde postoupil do celostátního kola,“ zmiňuje úspěchy studenta Hynek Bouchal.

Po maturitě chce Matěj zamířit na jedno z nejnáročnějších, ale také nejprestižnějších vysokoškolských učilišť v České republice, na Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy.

