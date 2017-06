Studenti z Brodu postavili rozhlednu z lepenky, uspějí v soutěži?

Havlíčkův Brod – Když se studenti brodské Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně zamýšleli, jaká stavba by dokázala zaujmout turisty a zviditelnit Českou republiku v zahraničí, napadlo je postavit výškovou stavbu. Z lepenky.

Taková je totiž podmínka soutěže o nejlepší Stavbu z vlnité lepenky, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek. Své dílo nazvali Lukovotoon.

Do soutěže o nejzajímavější lepenkovou stavbu se přihlásili tři studenti druhého ročníku brodské stavebky. Ondřej Bednář, Lukáš Havelka, Vojta Michal, Vojta Kozel a Tomáš Pajer. O postup v soutěži bojují se stavbou, kterou pojmenovali podle sebe. Vznikla totiž spojením zkratek jejich jmen. „Vzhled objektu, který by měl být využíván jako rozhledna, inspiroval vrták do vrtačky,“ popsal nevšední stavbu profesor Radek Kubát ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně. Studentům nechal při tvorbě volnou ruku.

Mladí stavaři a stavařky mohli v letošním 11. ročníku soutěže vytvářet stavbu podle vlastního návrhu. „Téma je originální turistická atrakce jako zviditelnění Česka. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka,“ uvedl Lukáš Kvapil z Crest Communications Ostrava. Každá z přihlášených 30 středních stavebních škol mohla do soutěže přihlásit dvě stavby. Šest staveb, které postoupí do finále, vybere do 7. června odborná porota.

Soutěž má poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky, která se používá k výrobě obalů. Na to, že je ekologicky nezávadná a stoprocentně recyklovatelná. Propagace tohoto ekologického obalového materiálu je hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek. Ten ročně realizuje hned několik projektů, které mají na nutnost ochrany přírody upozornit.

Finále lepenkářské soutěže se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Škola vítězného projektu se může těšit na ceny v hodnotě 20 tisíc korun. Dalších 20 tisíc bude rozděleno do zbylých tří cen. Čtvrtá cena v hodnotě pět tisíc korun je letošní novinkou. Z šesti finálových škol ji vyhraje ta, která zvládne nejlépe vyrobit obal z lepenky, který poslouží k bezpečné přepravě soutěžního modelu na finále.