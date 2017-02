Světelští skauti dali městu klubovnu. Radnice ji zbourá

Světlá nad Sázavou - Budova klubovny je ve velmi špatném stavu. Město by na jejím místě rádo vidělo plnohodnotné tréninkové hřiště.

Radnice ve Světlé nad Sázavou.Foto: Deník/archiv

Skauti ze Světlé nad Sázavou darovali městu svoji bývalou klubovnu s pozemkem, která stojí v areálu na místním fotbalovém hřišti. Budova je však v dezolátním stavu. Radnice plánuje, že nechá objekt v budoucnu zbourat a na místě vznikne plnohodnotné tréninkové hřiště.

„S Junákem jsme jednali již několik let a nyní jsme se konečně domluvili. Junácká klubovna nám brání v tom, aby v místě vzniklo další hřiště s vyhovujícími parametry a rozměry. Skauti budovu v posledních letech používali pouze jako skladiště, jelikož barák je ve velmi špatném technickém stavu," konstatoval lidovecký starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Podle světelského místostarosty Josefa Hnika (Pro Světelsko) však město do pozemků investovat nebude.

„Ve hře je to, že bychom našli firmu, která budovu zbourá za materiál, abychom do toho nemuseli dávat peníze. Případně to necháme na našich technických službách, takže je to otevřené. Každopádně do areálu zatím investovat nebudeme. Stadion leží u řeky Sázavy, kde se rovněž nachází více než metr vysoká protipovodňová zeď. Bude tedy nutné terén zasypat a srovnat," popsal Hnik.

Stará klubovna již nějakou dobu hyzdila prostředí. Hrozilo také to, že by se mohla kdykoliv zřítit nebo by do ní mohly vlézt děti.

Doba světelským skautům zatím nepřeje

„Jsme rádi, že nám Junák budovu daroval. Bohužel však doba světelským skautům moc nepřeje. Aktuálně jich ve městě působí okolo šestnácti a mladí lidé moc nepřibývají," pokračoval starosta Tourek.

Podle Junáka naopak podle posledních statistik v posledních třech letech přibylo v rámci celé Vysočiny více než tři sta nových skautů. Na nedávném zasedání Junáka to potvrdil předseda jeho krajské rady Zdeněk Matějka. Ve Světlé přitom donedávna fungovaly dva oddíly skautů. Jeden z nich byl zaměřen na vodní aktivity, k čemuž využíval loděnici u Sázavy. Oba oddíly se však spojily a fungují jako oddíl jeden.