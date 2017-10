Světlá chce odvést dopravu z náměstí. Díky přemostění Sázavy

Světlá nad Sázavou – Světelská radnice do budoucna stále počítá s přemostěním řeky Sázavy v Nádražní ulici. To by vytvořilo spojnici s hlavním tahem na Havlíčkův Brod a odvedlo tak dopravu ze světelského náměstí. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo vypracování technické studie, díky níž bude radnice znát přesné parametry potřebných pozemků.

Světelská radnice.Foto: Deník/Filip Brož

Studie by měla být hotová do konce letošního nebo na začátku příštího roku.

Přes náměstí ve Světlé nad Sázavou v současnosti vede hlavní silnice na Habry. Radnice dlouhodobě usiluje o zklidnění dopravy v centru města a po plánované revitalizaci náměstí z něj chce vykázat kamiony.

"Světlá nepotřebuje obchvat, my potřebujeme jenom jeden most, a tím by se doprava vyřešila. Cesty na Havlíčkův Brod, na Humpolec a na Ledeč nám končí pod náměstím, ve své podstatě do něj nezasahují. Jediným problémem jsou Habry a Čáslav, kde doprava vede přes ulici Komenského nebo Nádražní. Přemostěním Sázavy bychom tuto dopravu vyřešili," podotknul starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Město plánuje úpravy náměstí, po kterých už do něj kamiony pouštět nechce. "V současnosti pro kamiony bohužel průjezdné je. I když se snažíme, jak chceme, tak nemůžeme docílit toho, aby z něj byla klidová a reprezentativní část města," vysvětlil světelský starosta.



O stavbě mostu, který propojí dopravu z Nádražní ulice na Zámeckou, radnice dlouhodobě vyjednává s Krajem Vysočina. Stavba by totiž měla být v jeho režii. "Jedná se o napojení dvou silnic druhé třídy. Kraj je této možnosti otevřený, ale zatím nám stále neřekl jasné stanovisko," doplnil místostarosta Světlé Josef Hnik.



Prozatím si město nechá vypracovat technickou studii, na jejímž základě bude moci začít vykupovat potřebné pozemky. Z rozpočtu na ni uvolnilo 248 tisíc korun. "Studie bude obsahovat přesné zaměření, abychom věděli, kolik metrů čtverečních máme vykoupit a měli vše připravené. Nadále budeme pokračovat v jednání s Krajem Vysočina, aby tu ten most mohl jednou být," dodal Jan Tourek.

V místech, kde by měl vzniknout nový most, v současné době vede lávka pro pěší.