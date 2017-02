Teplo pro Světlou zajistí nový subjekt

Světlá nad Sázavou – Radnice ve Světlé nad Sázavou vyhlásí v nejbližší době nové výběrové řízení na generálního dodavatele tepla.

Radnice ve městě také řeší složité a náročné majetkové vypořádání. Ilustrační foto.Foto: Deník/Filip Brož

Městu vyprší kontrakt se společností Tedom Energo, která fúzovala se skupinou ČEZ, konkrétně dceřinou společností ČEZ Energo. Světlá tak skrze právníky řeší majetkové vyrovnání. V žádném případě však nehrozí, že by lidé přišli o dodávky tepla.

„Smlouva byla v platnosti patnáct let. Na jejím počátku stála třebíčská společnost Tedom Energo, která odebírala zbytkové teplo ze světelských skláren a skrze předávací stanici distribuovala energii lidem. Nikdo však nepočítal s tím, že v roce 2008 padnou sklárny. V tu ránu se řešilo, kde sehnat energii," uvedl starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Tedom Energo tak do místního tepelného hospodářství investovala miliony korun a po skončení platnosti smluvního vztahu převedla tuto technologii, a to za symbolickou cenu jedné koruny, do majetku města. Vše, včetně komplexní modernizace teplárny Na Bradle, do puntíku splnila. Společnost Tedom však přešla pod ČEZ Energo, a město tak musí řešit majetkové vyrovnání.

Lidé ve Světlé nad Sázavou, stejně jako ředitelé a vedoucí příspěvkových organizací, kteří k vytápění svých domovů, respektive provozoven, využívají výhradně dodávky z centrálního zdroje tepla, se nemusejí obávat toho, že by zůstali bez tepelné energie. „Podle platné legislativy můžeme totiž dodávky tepla od stávajícího dodavatele kontinuálně a smluvně zajišťovat. Vždy na dobu tří měsíců, a to až do okamžiku, než z výběrového řízení vzejde nový dodavatel," vysvětlil světelský místostarosta Josef Hnik.

Patnáct let

„Jakmile vyrovnáme majetek, vyhlásíme veřejnou soutěž na dodávky tepla na dalších patnáct let. Vyrovnání majetku je však velmi komplikované a náročné, především z hlediska práva. Musíme se na všem dohodnout a zároveň být velmi obezřetní, jelikož se jedná o velké částky. Do hry vstupují i znalecké posudky," konstatoval starosta Tourek.

„V případě jakékoliv komplikace, související nějakým způsobem s touto veřejnou soutěží, tedy například i s případným odvoláním některého z neúspěšných uchazečů, vstoupí do hry Energetický regulační úřad. A ten může opět, a to do doby vyřízení, pověřit dodávkami tepla stávajícího dodavatele. Skutečnost, že by město Světlá nad Sázavou úplně přišlo o dodávky tepla, tedy v žádném případě nehrozí," uzavřel Hnik.