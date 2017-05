Tradiční výstava Zahrada může být letos také poslední.

Havlíčkův Brod – Již více než dvacet let se v Havlíčkově Brodě koná tradiční výstava Zahrada. Ani letošní duben nebyl výjimkou, jenže, jak se zdá, letošní ročník může být zároveň i poslední. Prodejci odříkají účast, důvodem je podle pořadatelů zavedení elektronické evidence tržeb EET.

„Letos u nás vystavuje více než 125 prodejců, což je podstatně méně než v letech minulých. Před zahájením nám letos odřeklo asi sedm vystavovatelů, že kvůli EET nepřijedou. Tak nám nezbylo nic jiného, než hledat náhradu,“ posteskla si za pořadatele, společnost Geonova, Jana Koubková. První výstava Zahrada byla zahájena v roce 1994, na výstavní ploše více než 2000 metrů čtverečních se pravidelně scházelo téměř 200 vystavovatelů.

Jenže letos je to jinak. „Oproti minulým ročníkům jsme museli zrušit plochu na balkoně. Stálí prodejci si tam zajistili třeba i dva prodejní stánky najednou, letos nic,“ dodává Jana Koubková, ukazujíc směrem k prvnímu patru Kulturního domu Ostrov, které letos zeje prázdnotou. Podle Koubkové odřekli hlavně vystavovatelé, kteří už musejí mít elektronickou evidenci. „Ta se nevztahuje na prodejce květin a sazeniček, pokud nabízejí jen vlastní produkci. Příští rok ale budou muset mít EET všichni, i prodejci občerstvení, takže si neumím představit, jak to bude vypadat. Je možné, že budeme muset příští rok výstavu Zahrada zrušit,“ povzdechne si Koubková.

„Na mě se EET nevztahuje, aspoň zatím, ale obávám se, že by mi to působilo problémy,“ říká prodejce rukodělných výrobků, Petr Blažek z Kutnohorska. Jak vysvětluje, EET by mu zpomalilo prodej, musel by s sebou vozit složitý přístroj, ne všude je navíc mobilní signál. „Já žádnou účtenku k životu nepotřebuji, pokud se nejedná o zboží, které bych chtěl reklamovat,“ dodává pan Petr.

Obchodnice: Ponižuje mě to

Ovšem obchodnice Jana Klementová z Brna EET pokladnu už má a jak dodává, nemůže tomu systému přijít na jméno. „Mám baterii, kalkulačku s aktivací, systém za devět tisíc. Zdržuje mě to, každou chvíli se to zablokuje, zdržuje to zákazníky. Už teď vám říkám, že s prodejem končím a nechám se zaměstnat. Obchody nejdou, zákazníci nakupují málo, ale stát po nás chce daně. Každou chvíli máme kontroly. Přitom u nás v Brně je jeden supermarket vedle druhého, peníze odtud tečou do ciziny a nikomu to nevadí. Ale já musím mít elektronickou evidenci, přesto že jsem daně vždycky platila, ponižuje mě to a uráží,“ lamentuje obchodnice.

Josef Kubát z Havlíčkova Brodu chodí na výstavu Zahrada pro sazeničky každý rok. Pro jeho rodinu je to téměř společenská událost, ale neobává se, že by o svoji oblíbenou zábavu přišel. „Všichni vyhrožují, že skončí kvůli EET, ale to jsou jen řeči. Pokud si myslí, že být zaměstnancem je ráj, tak to se pletou. Ať si to zkusí ve fabrice u pásu nebo v marketu za kasou. Přiznám se, že mně to naříkání a vyhrožování už vadí. Jsem živnostník, daně platím a nepřipadá mi to divné. Moje manželka chodí do práce. Odejde ráno, přijde večer, je udřená, když chce jít v práci na WC musí se dovolit. Kdyby řekla, že se jí nelíbí práce nebo plat, tak jí zaměstnavatel vyhodí. Daně se platit mají, když se to někomu nelíbí, měl vymyslet něco lepšího, měli jsme na to dvacet let,“ mračí se pan Josef.

Výstava Zahrada v areálu Ostrova začíná v pátek, trvá až do nedělního odpoledne. Poté zvuky největší zahrádkářské události v regionu zase na rok utichnou, snad jak doufá Jana Koubková, to nebude navždy.