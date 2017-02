Trpišovice sníží obsah radonu ve vodě z obecního vodovodu

Havlíčkobrodsko – Obec Trpišovice na Havlíčkobrodsku kvůli snížení obsahu nebezpečného radonu ve vodě letos instaluje zařízení na provzdušňování pitné vody plynoucí do veřejného vodovodu.

Jak vyplývá z údajů na krajském webu, z Radonového programu ČR na to vesnice dostane přes 1,4 milionu korun. Od loňska má díky státní dotaci dobrou pitnou vodu obec Věcov na Žďársku, kde se výskyt radonu předtím zvýšil kvůli suchu.

Plyn radon může při vyšší koncentraci a dlouhodobějším působení zavinit rakovinu plic. Vysočina patří mezi území v Česku s největší zátěží radonem. Na opatření snižující výskyt radonu ve veřejných vodovodech plynulo od roku 2003 do loňska na Vysočinu ze státního programu 76 milionů korun. Krajské statistiky ukazují, že tyto peníze obcím pomohly zlepšit 42 vodovodů.

V Trpišovicích podle informací zveřejněných krajem byly zjištěny hodnoty radonu ve vodě převyšující povolenou mezní hodnotu o více než sto procent. „Staré zařízení na odstraňování radonu se nedá opravit. Práce na novém začnou hned, jak to umožní počasí," řekla starostka Marie Širajchová. Stejně jako Věcov trápilo i tuto obec se 150 obyvateli sucho, vloni musela nechat vodu dovážet. Věcov dostal loni od státu na opatření proti radonu 1,3 milionu. Starosta Zdeněk Vraspír sdělil, že problémy s radonem vygradovaly kvůli suchu, kdy přestala voda do vodovodu přitékat z více zdrojů. „Jak přišlo to suché období, některé studny úplně vyschly a zrovna ta nejvydatnější měla radonu nejvíc," uvedl starosta.

Původní zařízení na snížení obsahu radonu tak pře-stalo stačit. Ve vodovodu, který zásobuje 210 obyvatel obce, se díky novému účinnějšímu systému podle úda-jů kraje snížila radiační zátěž o 97 procent. „Voda je teď špičková, dá se říci, že odpovídá kojenecké normě," potvrdil Vraspír.

Kvůli ochraně lidí před radonem poslal stát do kraje od roku 2003 v součtu 106 milionů korun. Státní dotace pomáhá snižovat výskyt radonu i ve školních budovách a bytech.

Věra Stejskalová