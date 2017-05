Turistická informační centra na Vysočině jsou podle soutěže aktivní

Vysočina – Města Přibyslav a Polná jsou zřizovateli nejaktivnějších turistických informačních center v Kraji Vysočina.

V soutěži, kterou vyhlásila krajská agentura Vysočina Tourism, byly zohledněny nejen kvality informační služby 26 regionálních informačních center, ale i jejich aktuální spolupráce s krajskou agenturou.

Organizátoři zohledňovali v soutěži hned několik kritérií. Letošní ročník hodnotil data z loňského roku. „Jednou z nich byl počet akcí, které informační centra zadala do kalendáře akcí na stránkách www.region-vysocina.cz. To se potom přepočítává na body podle velikosti města a počtu obyvatel,“ uvedla mluvčí agentury Vysočina Tourism Monika Brothánková. Když je tedy například v Polné 100 a v Jihlavě 200 akcí, může spravedlivě vyhrát Polná, která má vyšší počet akcí v poměru k počtu obyvatel. Druhým kritériem je účast na setkání turistických informačních center, kterou pořádá agentura jednou ročně na krajském úřadě. A třetí podmínkou je účast na vzdělávacích seminářích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, pro obce do 5 tisíc obyvatel a nad 5 tisíc obyvatel. V letošním roce už soutěž vyhlášena nebyla.

Vysočina Tourism evidujev současné době na Vysočině 48 turistických center. „Nejčastěji jde o příspěvkové organizace obcí, výjimkou jsou provozovatelé v podobě obchodních společností nebo podnikajících fyzických osob. Příkladem je Šiklův mlýn, který má stejného provozovatele jako Draxmoor v Dolní Rožínce, Panský dvůr v Telči či zámek ve Světlé nad Sázavou,“ upřesnila Brothánková.

Některá informační centra jsou v provozu pouze v letní sezoně, mimo sezonu nefungují. Příkladem může být Kramolín či Koněšín. Mezi nejnovější turistická centra, která fungují, patří Panský dvůr v Telči, zámek ve Světlé nad Sázavou či Centrum služeb pro turisty v Řásné, které fungují od roku 2015. Největší počet informačních center mají Jihlava a Třebíč, kde turisté najdou tři provozovny, v Polné jsou dvě centra.

Turisté, kteří zamíří do Pelhřimova, chodí od středy do zcela nového informačního centra. To sice zůstalo ve Šrejnarovském domě, ale přesunulo se do jiných, větších prostor. „V úterý mělo infocentrum zavřeno, protože jsme ho přesouvali a dolaďovali výzdobu. Slavnostnější otevření centra v nových prostorách bylove středu,“ pověděl Martin Ecler, ředitel Kulturních zařízení města Pelhřimova.

Lidé budou moci využívat více prostor. „Nové íčko bude složeno ze třech místností. Jedna je o malinko větší než ta minulá, tam bude provoz samotného infocentra. Pak je tam jedna menší místnost, ve které jsou počítače s veřejným internetem, a třetí je technický prostor, kde si děvčata mohou nechat věci a v klidu se tu najíst,“ přiblížil změny Ecler.

Impulsů ke změně měli v Pelhřimově hned několik. „Minulé prostory byly nevyhovující. Byly stísněnéa lidem, kteří tam přišli na internet, neměli tolik soukromí,“ řekl Ecler. Z místnosti, kde bylo infocentrum doteď, se stane seznamovací místo s Pelhřimovem. „Z prostor, kde bylo íčko, je záměrem udělat showroom Pelhřimova. Turisté se tak budou moci seznámit s naším městem,“ prozradil své plány Ecler a dodal, že této novinky by se měli výletníci dočkat příští sezonu.

V Třebíči začíná turistů přibývat už v květnu, a tak již teď mají průvodkyně po třebíčských památkách UNESCO plné ruce práce. Židovskou čtvrť a baziliku sv. Prokopa si v květnu přijíždějí pravidelně prohlížet školní výpravy.

Největší nápor turistů nastává v červnu a trvá do září. Krom tuzemských výletníků do Třebíče míří Američani, Japonci, Maďaři, Němci a Rakušané, Rusové, Izraelci, Francouzi, Holanďané, Poláci a v neposlední řadě Slováci. Ti už dokážou půvab místních památek ocenit více.

„Hodně lidí nám říká, že Židovské město má velmi pěknou atmosféru, líbí se jim tu. Hezky se to poslouchá a někdy i čte v návštěvních knihách,“ pochlubila se vedoucí turistických a informačních center v Třebíči Dagmar Juráňová.

Stává se ovšem, že dveře informačního centra otevře i bručoun. Ani v takovém případě nepřestávají být průvodkyně příjemné. „Snažíme se jejich případné naštvané výrazy obrátit do úsměvu a spokojenosti. Aby si to tady užili a odváželi si dobrý pocit z našeho města,“ popsala skromně Juráňová.

Některým turistům prý se občas nelíbí, že ne všechny domy v židovské čtvrti jsou hezky opravené. A komu za to vyčiní? Průvodkyním. Děvčata z turistických a informačních center jsou zvyklá řešit i ne zcela běžné požadavky. Občas pro turisty hledají pneuservis, zubaře nebo kadeřníka. Někdy musí nasměrovat i ztraceného turistu. A jindy se zase domluvit s cizincem, který neovládá angličtinu ani němčinu, která patří k běžné výbavě průvodkyň. I to se prý s pomocí posunků obvykle daří.

Mezi nejoblíbenější suvenýry, které si z Třebíče turisté odvážejí, patří čokoládové pralinky se symbolikou třebíčských památek. „Prodávají se opravdu dobře,“ potvrdila Juráňová.

Turisté si také často odvážejí třeba košer víno nebo originální židovské pečivo vyráběné v místní čtvrti. Překvapivě velký zájem je také o, řeklo by se obyčejná razítka. V turistických centrech jich mají hned několik. Je na nich například židovský hřbitov, dům Seligmanna Bauera, svá razítka majíi akce jako třeba Oživené židovské město. Turisté rádi sbírají razítka míst, která navštívili, do cestovatelských zápisníků.

„Pro velký zájem jsme nechali zhotovit i razítka s písmeny hebrejské abecedy. Lidé si mohou natisknout třeba své jméno,“ dodala Juráňová.