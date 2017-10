Týden knihoven přinese besedy, koncerty, workshopy i zážitkovou hru

Vysočina – Odstartoval týden knihoven. Oslava knih a čtení, tentokrát zaměřená především na předškoláky a jejich rodiny. Knihovny po celé Vysočině si připravily opravdu pestrý program. Proběhnou tu komentované procházky zaměřené na místní pověsti, besedy se spisovateli, burzy, koncerty, výstavy, soutěže, zážitkové hry, noční dobrodružství nebo registrace zdarma.

Týden knihoven každoročně pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. První akce se konala již před dvaceti lety. Jejím smyslem je zviditelnění práce knihoven a podpora čtenářství.



Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě rozšířila program Týdne knihoven i na příští týden. V rámci bohaté nabídky akcí zve všechny návštěvníky na výstavu ke svému 15. výročí, která je čeká v předsálí Staré radnice. Noví čtenáři se v tomto týdnu mohou těšit na registraci zdarma nebo burzu knih, která bude ve vestibulu knihovny probíhat od středy do pátku.

Zdejší knihovnice předvedou kouzlo knih nejmenším posluchačům, kterým budou chodit číst do místních mateřských škol. Děti se mohou zapojit i do soutěže O nejhezčího dráčka nebo se zúčastnit čtvrtečního odpoledne plného zpívání s Pavlem Lutherem. V pondělí 9. října je čeká také představení Kvak a Žbluňk z cyklu LiStOVáNí.

Symfonii románů Milana Kundery přiblíží 10. října literární přednáška Aleše Římana, krásu renesanční hudby zase koncert Tria Strojkowe Zamku w Rokosowie 11. října, kterému bude předcházet i vernisáž výstavy Adam Mickiewicz ve Velkopolsku. „Všichni jsou zváni i na komentovanou prohlídku po místech spojených s vybranými havlíčkobrodskými pověstmi v termínech 4. a 14. října nebo cestovatelskou přednášku o Španělsku a Portugalsku 9. října,“ informovala Helena Valtrová z Krajské knihovny Vysočiny.



Nevšední zážitky pro veřejnost připravuje i jihlavská městská knihovna. Ta láká na středeční One man show hudebního textaře a básníka Petra Soukupa nebo na velké společné čtení s herci Horáckého divadla, na které se mohou těšit zdejší základní školy. Čtenáři s nějakým tím hříchem jistě uvítají avizovanou amnestii, milovníci soutěží zase etapové hry zaměřené na českou zemi, stoletou republiku s osudovými osmičkami nebo sobotní městskou zážitkovou hru Urban Game pod názvem Možnosti jihlavské totožnosti, do které se knihovna aktivně zapojila.



Besedami, výstavou i kurzem znakové řeči svůj program oživuje knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. „Nejzajímavějšími akcemi bude autorské čtená Jiřího Hájíčka a promítání filmu Švédská teorie lásky,“ doplnil Roman Kratochvíl ze žďárské knihovny.



Přednáška Jiřího Padevěta o protektorátní Praze zahájila Týden knihoven i v Městské knihovně Třebíč. V úterý ji doplní beseda s autorkou dětských knih Danielou Krolupperovou nebo přednáška oblíbené spisovatelky Veroniky Válkové o Karlu IV.. Knihovna pořádá také malování na chodníku nebo komiksový workshop. Páteční program bude patřit humornému i vážnému pásmu hudby a poezie o válce, hladu a míru s názvem Z monarchie do republiky na křídlech hudby a poezie a nočnímu dobrodružství pro děti ze základních škol Čtyřlístek na stopě.



Bohatý program pro děti chystají i v Pelhřimově. Zdejší knihovna pro ně připravila besedu Štaflík a Špagetka jde na houby, prezentaci společenských her nebo povídání o etiketě.



Týden knihoven podporuje čtenářství. Navzdory všeobecnému přesvědčení, že se čte málo, Češi knihy milují. Potvrdil to i průzkum Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu Akademie věd z roku 2008, podle kterého se Češi, pokud jde o čtení, řadí ke špičce Evropy. „Lidé čtou. Čtou, protože je to baví, protože chtějí vědět, jak příběh dopadne. Díky ceně knih se k literatuře dostávají jinak než koupí. Proto se rapidně snížily náklady knih. Ale stále funguje to, že je důležité doporučení, takže si lidé půjčují to, co jim někdo doporučí, o čem se mluví a co je momentálně v kurzu,“ míní knihovník Krajské knihovny Vysočiny Jiří Bárta.



Největšími šlágry jsou z knih momentálně romány pro ženy, detektivky a thrillery. Z autorů vede historik Vlastimil Vondruška, který se proslavil středověkými detektivkami i ságami o Přemyslovcích a Husitech, režisér a spisovatel Patrik Hartl, Radka Třeštíková, bývalý kastelán Evžen Boček, který si čtenáře získal svými humornými příběhy jedné fiktivní šlechtické rodiny nebo autoři mrazivých severských detektivek Lars Kepler a Jo Nesbo.

Knihovníci Krajské knihovny jsou optimističtí i u dětských čtenářů, jejichž počet zatím neubývá. „V začátcích je celkem jedno, jestli čtou pouze komiksy nebo už ucelenější text, nejdůležitější je, že je příběh zaujme a chtějí číst dál,“ domnívá se Hana Lacinová, vedoucí Útvaru služeb Krajské knihovny Vysočiny. Podle ní mohou děti ke čtení přivést i sami rodiče tím, že jim budou číst alespoň dvacet minut denně.

„Je potřeba číst i těm dětem, které už samy číst umějí, ale ještě si příběh potřebují užít. A i spoluprožívání příběhu s rodičem je důležité, mohou si o přečteném také popovídat,“ dodává knihovnice. Z dětských autorů doporučuje třeba Ivonu Březinovou, Zuzanu Pospíšilovou, Marka Srazila, Zdeňka Milera, Petru Braunovou, Pavla Čecha, Jiřího Žáčka nebo stvořitelku Harryho Pottera J. K. Rowlingovou.



Ale i ráj knih se potýká s problémy. Tím je, zejména u malých knihoven, nedostatek financí. Díky výměnnému fondu Krajské knihovny však mohou mít dostatečný výběr knih i ony.

„Dlouhodobý trend se bohužel potvrzuje i u nejmenších knihoven, počet čtenářů klesá, ale je to velice individuální, v každé knihovně jinak. Knihovny to však kompenzují pořádáním různých akcí pro své čtenáře a občany obcí. Peněz na knihy a aktivity knihoven není nikde dost, obzvlášť alarmující je to u malých obcí, i když samozřejmě existují výjimky. Knihy jsou do knihoven dodávány z výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny, takže čtenáři mají zabezpečený dostatečný výběr ze všech různých žánrů a dostanou se k nim i žhavé novinky,“ podotkla Lucie Machová z Útvaru veřejných knihoven Krajské knihovny Vysočiny.