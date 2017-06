U Okrouhlice budují most a opravují trať

Okrouhlice – Plnou parou pokračují stavební práce na mostě v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. Pracuje se pilně i pod mostem, kde dělníci opravují železniční trať.

První etapa.Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Investorem stavebních prací na mostě je Kraj Vysočina. Práce přijdou krajský rozpočet na asi 46,8 milionu korun. Provede ji firma Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu. Dělníci se pustili do montáže ocelových nosníků, následuje betonáž mostních pilířů a osazení nového mostu. Práce by měly skončit do poloviny podzimu. Řidiči se musejí smířit s omezením dopravy, která vede po mostním provizoriu. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem pomocí semaforů. Most je dlouhý přes 40 metrů. Po mostě vede silnice druhé třídy mezi Havlíčkovým Brodem a Světlou nad Sázavou.

„Obnova mostního objektu je součástí projektu II/150 Okrouhlice – most, který začal už v loňském roce modernizací 300 metrů dlouhého úseku v průtahu obce Okrouhlice na silnici II/150 spojující Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou. Na investici s celkovým rozpočtem téměř 57 milionů korun Kraj Vysočina požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina. Důvodem kompletní demolice mostu ze 60. let minulého století a výstavby mostu nového je jeho nevyhovující technický stav.

Stavba mostu znamená pro řidiče nepříjemná, leč nutná omezení, ale na své si přijdou i cestující vlakem. Společnost STRABAG totiž zahájila opravu železniční tratě v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice. Investorem je Správa železniční dopravní cesty. Opravy budou trvat dva roky. Letos, v roce 2017 dělníci opravují kolej ve směru na Havlíčkův Brod.