Umělecká škola v Přibyslavi začíná učit v nových prostorách

Přibyslav – Od prvního ledna zahájila výuku v nových prostorách základní umělecká škola v Přibyslavi.

Umělecká školy v Přibyslavi má nové důstojné místo na Bechyňově náměstí.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Slavnostní otevření spojené s koncertem, se uskuteční 27 ledna. Základní umělecká škola (ZUŠ) Přibyslav je součástí Základní umělecké školy Jana Václava Stamice v Havlíčkově Brodě. Navštěvuje ji více než sto dětí, do budoucna by umělecká škola chtěla tento počet ještě zvýšit. Celkem se v oblasti hudby a umění vzdělává v Brodě i v Přibyslavi 550 žáků.

Přibyslavská ZUŠ působila několik let v budově v Husově ulici, která už výuce nevyhovovala. Poté co město Přibyslav nechalo nákladem 11 milionů korun zrekonstruovat jeden z nejstarších pavilonů základní školy, dostala ZUŠ možnost se přestěhovat do moderních prostor na Bechyňově náměstí, kterými se může pochlubit v Česku jen málo uměleckých škol.

Pět cenných klavírů

„ Odhlučnění pro každou učebnu zvlášť zajistila firma, která stejné práce prováděla v pražském Rudolfinu. Jiné odhlučnění potřebuje třída, kde se učí klavír a jiné je vhodné pro housle. Takové akustické řešení má jen málo uměleckých škol v republice," informoval ředitel školy Jindřich Macek. Nová budova ZUŠ je chodbou přímo spojena se sousední základní školou. Do budovy nechala umělecká škola nastěhovat dvě pianina a pět klavírních křídel, cenných kousků pocházejících z počátku dvacátého století. Každý nástroj prošel generálkou za statisíce korun.

V současné době nabídne přibyslavská ZUŠ žákům výuku v osmi specializovaných učebnách, v učebně pro hudební nauku, k dispozici je hudební sál až pro 60 posluchačů. Jak zdůraznil ředitel Macek, má základní umělecká škola v Havlíčkově Brodě, taktéž její pobočka v Přibyslavi, ve světě hudební pedagogiky tak vynikající pověst, že smí užívat v názvu jméno skladatele J. V. Stamice.

„Je až symbolické, že umělecká škola v Přibyslavi, která, bude sloužit několika generacím mladých hudebníků, se otvírá právě letos, kdy si připomínáme 300 let od narození a 260 let od úmrtí tohoto slavného hudebního skladatele," podotkl ředitel Macek.

Jak ředitel Macek zdůraznil, je pozitivní dvojnásob to, že se město Přibyslav rozhodlo zajistit rekonstrukci budovy pro ZUŠ bez dotací, a to z vlastního rozpočtu. Nejenom proto, že o stěhování ZUŠ do důstojnějších a všestranně vyhovujících prostor se v Přibyslavi mluvilo léta.

Stěhování umělecké školy spojilo město Přibyslav i s velkou rekonstrukcí prostor školní jídelny. Přípravy začaly loni na jaře. Hlavní stavební práce proběhly v létě.

Podle starosty Martina Kamaráda se jednalo o náročnou rekonstrukci budovy z 19. století. Město Přibyslav stěhováním umělecké školy vyřešilo i problém, co udělat s touto budovou v areálu základní školy do budoucna.

Slavnostní otevření ZUŠ

Den otevřených dveří je 27. ledna 2017 od 14.30 do 14.45 hodin. Slavnostní otevření pódia v sále ZUŠ s koncertem je od 16 hodin.

ZUŠ Přibyslav