Uran u Brzkova se těžit nemá, přípravy ale nikdo nezastavil

Přibyslavsko – Uran v oblasti Brzkova se těžit prý nemá, nicméně přípravná řízení nikdo nezastavil. Ostražitost je namístě. To je podle právníka Luboše Klimenta závěr z jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kterého se zúčastnili starosta Přibyslavi Martin Kamarád a starosta Brzkova Aleš Bořil.

Bývalý uranový důl u Brzkova. Ilustrační foto.Foto: Deník/Zuzana Musilová

Oba starostové navštívili v pondělí Prahu. Zde Ministerstvo životního prostředí (MŽP) projednávalo novou surovinovou politiku státu, kde ve hře je možnost umožnit těžbu uranu v Brzkově, a okolí aby předložili úředníkům svoje argumenty proti možnému otevření nového dolu na Vysočině.

Místo uranu lithium

„Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nebude navrhovat těžbu z nového ložiska uranu v Česku," na veřejném projednání české surovinové politiky to v pondělí uvedl náměstek ministra průmyslu Jiří Koliba. Za důležitější do budoucna ministerstvo považuje těžbu jiných surovin, například lithia. Podle starosty Martina Kamaráda se ministerští úředníci vyhýbají ostrému střetu. „Těžba v lokalitě Brzkov by se konat neměla, nicméně nebyly zastaveny procesy, které k ní vedou," podotkl starosta Kamarád.

Podle právníka Klimenta bude možné o vítězství mluvit teprve tehdy, až podnik Diamo stáhne žádosti o stanovení průzkumného území u Brzkova, zcela vystoupí ze hry a na jeho místě se neobjeví žádný další zájemce. Stejný názor má starosta Brzkova Aleš Bořil.

„Pocit z jednání v Praze mám poněkud rozporuplný. Jedním slovem nedůvěra. Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu neshodí plán těžby v Brzkově definitivně ze stolu, naše protesty skončit nemohou,"shrnul aktuální pocity z návštěvy Prahy Aleš Bořil.

Proč se cítí nespokojen? „Údajný nový text surovinové politiky nám nikdo nepředložil, abychom se mohli přesvědčit, že těžba uranu v Brzkově v něm není. V dubnu má zasedat vláda a je otázka jaké rozhodnutí tam padne. Ministerstvo průmyslu sice tvrdí, že těžbu uranu u Brzkova navrhovat nebude, ale za týden může být všechno jinak," vysvětlil starosta Bořil.

Ještě na jednu zajímavou informaci upozornil právník Luboš Kliment.

Vláda loni v lednu schválila materiál o možných řešeních důsledků uzavření uranového dolu v Rožné. Útlum tamní těžby od roku 2016 do konce roku 2018 má státní podnik Diamo celkem přijít na 235,8 milionu korun. „Podle mých informací byale kompletní sanace dolu v Rožné měla přijít na obrovské částky dokonce v řádu miliard. To by nás mělo varovat. Nemluvě o tom, že pro vytěžený uran v České energetice není využití, takže bychom museli surovinu vyvážet," zdůraznil právník.

V současné době každý obyvatel Brzkova nyní může v termínu až do soboty 11. února 2017 podle starosty Bořila ve spolupráci s místním spolkem Naše budoucnost bez uranu sepsat svoje připomínky k možné těžbě a poslat své vyjádření Ministerstvu životního prostředí. To je musí zohlednit, než vydá své stanovisko a vláda bude moci o surovinové koncepci rozhodnout.

„Protože jsou důležitá vyjádření lidí, spolků, obcí či institucí, které s touto snahou ministerstva nesouhlasí, připravili jsme formulář v papírové a elektronické podobě na zasílání vyjádření Ministerstvu životního prostředí. Termín skončí 11. února 2017," informuje na webových stránkách obce Brzkov spolek Naše budoucnost bez uranu.