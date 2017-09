Už tři měsíce sháním práci. I to řeší lidé z Brodska

Havlíčkův Brod - Netrpělivě přešlapující Pavel Najbrt čeká na Úřadu práce v Havlíčkově Brodě na další pracovní příležitost. Dle svých slov prošel už třemi pohovory, které skončily opětovným nezdarem. „Zaměstnavatelé neuvádí v inzerátech podmínky nutné k přijetí,“ stěžuje si nezaměstnaný, který žije poblíž Havlíčkova Brodu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pavel Najbrt vystudoval ekonomickou a bezpečnostní nástavbu na střední škole. Práci hledá už tři měsíce a nebrání se ani rekvalifikaci. „Problémem je, že nemám auto a rekvalifikační kurzy jsou často o víkendu. Pro někoho, kdo žije na vesnici, to není dostupné,“ popisuje pohoršeně.

Také si stěžuje na nízký plat pohybující se ve výši minimální mzdy i na často vychytralé pracovní smlouvy určené pouze na šest měsíců. Na ty sám tvrdě doplatil. Nestalo se mu totiž poprvé, že byl po zkušební době propuštěn z práce.

Ze statistických údajů vyplývá, že největší problémy s hledáním pracovní pozice mají lidé, kteří chtějí pracovat v administrativě. Lidé z Havlíčkova Brodu se nemusí bát o uplatnění. Uchazeči se základním vzděláním naleznou uplatnění na plný úvazek v zaměstnáních, jako například pomocný dělník v průmyslu, pracovník ostrahy obchodu či řidič nákladních automobilů. Uchazeči s výučním listem získají uplatnění v oborech zahradnictví, brusiči kovů či servisní technici. Maturanti se mohou těšit na pracovní pozice typu obchodní zástupce, zubní laborant či stavbyvedoucí. Vysokoškoláci mají v Havlíčkově Brodě otevřenou bránu do prací zubních lékařů, nutričních terapeutů i učitelů na základních školách.

Zájemci o přivýdělek mohou využít široké nabídky brigád v Havlíčkově Brodě. Jedná se o pozice montážní pracovník kabelových svazků, dělník údržby zeleně, skladník, prodavač, kuchař, truhlář i uklízečka.

„Úřad práce může hradit náklady spojené s rekvalifikací evidovaným uchazečům o zaměstnání. Mezi proplacené náklady patří jízdné, ubytování nebo pojištění. Výše uvedené náklady lze proplácet jen za podmínky, že se jedná o rekvalifikační kurz standardní nabídky úřadu práce,“ informuje Jitka Navrátilova z úřadu práce v Havlíčkově Brodě, kde v současné době nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů.

Zájemci mohou být přeškoleni na pracovníky v sociálních službách i obsluhovatele vysokozdvižného vozíku. Lidé mohou zlepšit své dovednosti také v základech podnikání nebo ve vaření. Komu nevadí dojíždět do nedaleké Chotěboře, může se zúčastnit kurzu svařování.

Kraj Vysočina nabízí uchazečům o zaměstnání pomocnou ruku. Díky projektům se snaží nezaměstnaným ulehčit znovu začlenění do pracovního procesu. „Existují regionální individuální projekty, které realizuje krajská pobočka v Jihlavě. Zaměřují se na nejvíce ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání,“ tvrdí analytik Úřadu práce v Jihlavě Pavel Literák.

V nabídce najdeme například Projekt 45 + na Vysočině, který je zaměřen na uchazeče o zaměstnání starší pětačtyřiceti let a jejich návrat na trh práce. Naopak projekt zaměřující se na mladé lidi do devětadvaceti let bez praxe nese název Záruky pro mladé na Vysočině. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům roční praxi.



Zuzana Hudcová