V anketě Evropský strom roku 2017 soutěží lípa na Lipce

Horní Bradlo - Vítěz ankety Strom roku 2016, lípa na Lipce u Horního Bradla, postoupil do soutěže Evropský strom roku 2017.

Lípa na Lipce dokáže podle pověsti zajistit lásku na věky.Foto: David Záruba

Milovníci přírody ho mohou podpořit svým hlasem od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 na webových stránkách soutěže Evropský strom roku.

Lokalita Horní Bradlo se nachází poblíž Libice nad Doubravou směrem na Nasavrky. Památná lípa roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, které je dnes upravené jako hrobka původních majitelů panství Kustošů. První panské sídlo zde postavili již ve 13. století, a tak lípa stará 800 let vítala na svět mnoho narozených na Lipce a pak je zase vyprovázela při jejich poslední cestě. Je zajímavé, že do ní nikdy neuhodil blesk. Říká se, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. Dále se traduje, že láska partnerů, kteří se pod lípou pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá životní úskalí.

Novinkou letošního ročníku Evropský strom roku bude možnost hlasovat pro dva stromy. V posledním týdnu (od 22. do 28. února) je hlasování tajné, Výsledky soutěže pořadatel slavnostně vyhlásí a vítěze ocení 21. března 2017 v Bruselu.

Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na oblíbenou anketu Strom roku, kterou v České republice dlouhodobě pořádá Nadace Partnerství. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové národních kol.

„Smyslem Evropského stromu roku je poukázat na zajímavé staré stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. V Evropském stromu roku na rozdíl od jiných soutěží není důležitá krása, velikost nebo věk, ale příběh a spojení s lidmi. Jedná se o stromy, které se staly nedílnou součástí širší komunity," vysvětlil Václav Kroutil, člen rady Pardubického kraje pro životní prostředí.

Každoročně se do ankety zapojují desítky až stovky tisíc lidí a počet zúčastněných zemí se z původních 5 navýšil na 16. Hledají se i další partneři v evropských zemích, aby se téma ochrany stromů jako nositelů genia loci stalo předmětem mezinárodní debaty. „Podstatná je skutečnost, že tuto mezinárodní soutěž zatím žádný kandidát z Česka nevyhrál. Pokud by se to letos podařilo, byl by to úspěch," podotkl Kroutil.