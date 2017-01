V Brodě přibylo obyvatel

Havlíčkův Brod – Počet obyvatel Havlíčkova Brodu zaznamenal po sedmi letech mírný nárůst.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vyplývá to ze statistik evidence obyvatel, které na počátku roku 2017 uváděly 23 286 lidí žijících v okresním městě.

„Vnímám to jako velmi pozitivní zprávu. Budeme se i nadále snažit vytvářet takové podmínky, aby docházelo co nejméně k odlivu mladých lidí do velkých měst," řekl starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl.

V roce 2009 žilo v Havlíčkově Brodě 24 668 obyvatel. Od té doby jejich počet setrvale klesal až na číslo 23 234 na počátku roku 2016. Po sedmi letech poklesu město zaznamenalo navýšení o 52 obyvatel.

Naopak počet cizinců přihlášených na území města oproti roku 2010 poklesl asi o 100 osob.

