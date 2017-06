V červnu řidiče po Brodě potrápí uzavírky

Havlíčkův Brod – Začátek léta je v Brodě ve znamení uzavírek. Hned 1. června se uzavřela část ulice Nádražní od okružní křižovatky ke křižovatce u Polikliniky. Uzavírka potrvá do 24. června.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„V červnu se začne s opravou vodovodu v ulici Nádražní a v červenci potom naváže oprava vodovodu v okružní křižovatce. Návazně proběhne také oprava povrchu celé křižovatky,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod Martin Stehno.



V době uzavírky je pro veškerý provoz uzavřena ulice Nádražní od křižovatky Nádražní – Bělohradská po okružní křižovatku u kostela sv. Kateřiny. Objízdná trasa, a to včetně autobusů je obousměrně vedena Bezručovou a Jihlavskou ulicí. Během uzavírky platí v Bezručově ulici také zákaz parkování vozidel.



V další etapě bude uzavřena Nádražní ulice od okružní křižovatky ke křižovatce u Polikliniky a části okružní křižovatky. Tato uzavírka je naplánovaná od 25. do 30. června. V této etapě se uzavírka rozšíří o uzavření části prstence okružní křižovatky přiléhajícího k Nádražní ulici. Obousměrná objízdná trasa povede nadále Bezručovou a Jihlavskou ulicí. Provoz na mostě u kostela sv. Kateřiny bude ve směru od centra města jednosměrně upraven a objízdná trasa z ulice Žižkova povede přes Havlíčkovo náměstí.

Uzavírky se dotknou také autobusové dopravy. I ta bude muset volit objízdnou trasu. O autobusovou zastávku „Stavební škola“ ale cestující nepřijdou. Autobusy MHD i linkové autobusy sem budou zajíždět.



V červnu se z důvodu oprav uzavřela i silnice třetí třídy v úseku mezi obcí Herlify a Mírovkou. Komunikace bude plně uzavřena až do 4. července.



Další uzavírka je plánovaná na 5. června. V tento den se pro veškerý provoz uzavře komunikace Konečná v Havlíčkově Brodě. Rekonstrukce komunikace tu potrvá až do 20. listopadu. Hned 5. začne platit uzavírka v ulici Konečná, od křižovatky s ulicí Prokopa Holého po křižovatku s ulicí Bratříků (křižovatka ale zůstane průjezdná). Tato uzavírka by měla skončit ke konci června. Kvůli budování nového parkoviště bude uzavřena i ulice U Školy, a to do 20. srpna.

V druhé etapě se ulice Konečná uzavře od křižovatky s ulicí Prokopa Holého po křižovatku s ulicí Bratříků, a to včetně křižovatky. Uzavírka potrvá do 20. listopadu.

Během uzavírek bude zastávka městské hromadné dopravy Havlíčkův Brod, Nad Kalvárií přesunuta do ulice Chelčického.