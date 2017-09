V Dobré má být kanalizace, obec o ni ale moc nestojí

Třebíč – Verdikt tři roky vězení a pět let zákaz řízení všech motorových vozidel. To si před několika dny vyslechl u okresního soudu v Třebíči dvaadvacetiletý Marek N. ze Znojma za to, že kvůli němu zemřeli tři mladí muži při loňské tragické havárii u Zvěrkovic.