V Golčově Jeníkově loni investovali nejvíc peněz do oprav komunikací a chodníků

Golčův Jeníkov – Jednou z nejdůležitějších investičních akcí byla loni v Golčově Jeníkově oprava komunikací a chodníků.

Radnice v Golčově Jeníkově.Foto: Archiv

„Poměrně masivně jsme investovali do oprav komunikací. Především to bylo v Jeníkově v části Ráj, v Zahradách, kolem židovského hřbitova, dále v Sirákovicích, Vrtěšicích, Římovicích, či na Dolíku," sdělil starosta Vlastimil Marušák. V souvislosti s tím v Jeníkově také zadali výrobu takzvaného pasportu komunikací. Přičemž pasport je zařazení místních komunikací do tříd a charakteru, včetně údržby.

„Pasport je již připraven, nyní je třeba vyhodnotit a projednat podklady a vydat ho jako městskou vyhlášku," upřesnil starosta. V Jeníkově rovněž loni zahájili přípravu revitalizace návsí ve vesnicích kolem Jeníkova.

„Již je hotová první studie, čekáme na druhou, poté vybereme projekční kancelář a můžeme začít připravovat první projektovou dokumentaci, a pokud to bude možné, tak i žádost o dotaci. Jako první bude revitalizována náves v Nasavrkách," dodal starosta. V loňském roce se také povedlo zahájit práce na některých chodnících v Golčově Jeníkově.

Hotova je část chodníku od kruhové křižovatky k benzinové pumpě, projekty se připravují na chodník kolem pily, od náměstí kolem školky ke kruhové křižovatce včetně parkovacích míst po obou stranách ulice a chodník zahradami do Riegrovy ulice.