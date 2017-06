Havlíčkův Brod – V horku hrozí nebezpečí hlavně dětem a seniorům. Dítě ponechané v autě na parkovišti může zemřít. Tropické teploty sice v těchto dnech klesly, ale léto nekončí a návrat horkých dnů lze již brzy očekávat.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

„S příchodem horkého počasí v letních měsících je nutné opět upozornit na nebezpečí dehydratace, úpalu a úžehu,“ varuje mladý lékař Jiří Štefánek z interního oddělení havlíčkobrodské nemocnice.

Jak vysvětluje, dehydratace znamená nadměrnou ztrátu tělesné tekutiny, která bývá spojena se ztrátami minerálních látek. Úpal znamená přehřátí organizmu vlivem zvýšené teploty okolního prostředí a úžeh znamená zdravotní potíže vzniklé v důsledku přímého vystavení se slunečním paprskům. „Úpal a úžeh se mohou u daného jedince vyskytovat souběžně a jejich příznaky jsou do značné míry podobné – nevolnost, motání a bolesti hlavy, zvracení a celková slabost,“ konstatuje lékař.

Dehydratovaní senioři tvoří podle Štefánka významný podíl pacientů akutně přijímaných na interní oddělení havlíčkobrodské nemocnice v letním období.

Kolapsy a selhání ledvin

„Ztráta tělesné tekutiny u člověka pokročilého věku trpícího mnoha dalšími chorobami může způsobit příznaky a komplikace v důsledku zhoršeného prokrvení řady orgánů. Příkladem jsou kolapsové stavy a zmatenost, prohloubení symptomů ischemické choroby srdeční a známky akutního selhávání ledvin,“ upozorňuje lékař. Pomoci mohou nitrožilní infuze, ale pobytu v nemocnici by bylo lépe předcházet. „Situace je komplikována faktem, že senioři mají výrazně utlumen pocit žízně,“ konstatuje lékař a zdůrazňuje, že specifickým problémem dehydratace naopak u dětí, je ponechání dítěte bez dohledu v autě na parkovišti.

„Jedná se o zdánlivou banalitu, která je ve skutečnosti smrtelně nebezpečná. Je-li dopravní prostředek se zavřenými okénky ponechán na přímém slunci, teplota uvnitř vozu roste velice rychle a již po méně než 10-15 minutách může mít na zdraví dítěte negativní vliv,“ varuje lékař. Po hodině totiž může teplota v autě v době letních veder vystoupat až na šedesát stupňů.

Hlavně často pít

Kolik tekutin by měl člověk během letního vedra pít, to je podle lékaře individuální, ale většinou se pohybuje okolo 2 litrů, v horku a u osob fyzicky pracujících by to mělo být víc. Ideální jsou neperlivé nebo jen jemně perlivé tekutiny vlažné teploty, příliš chladné nápoje mohou způsobit angínu či záněty nosohltanu. Alkohol se k zahánění žízně nedoporučuje, vůbec stejně tak není vhodná káva. Oba nápoje vedou k dehydrataci. Společně s příjmem tekutin bychom měli podle lékaře dbát na vhodné oblečení.

„Doporučujeme alespoň chránit se před slunečními paprsky vhodnou prodyšnou pokrývkou hlavy. Jinak stran oblékání doporučujeme volné a prodyšné oblečení světlých barev. Černou barvu doporučit nelze, protože pohlcuje sluneční záření a způsobuje rychlejší ohřátí těla,“ dodává lékař.