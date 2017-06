V odchovně prasat panuje přísná hygiena

Kojetín – Přísná bezpečnostní opatření a hygiena. To je podle inženýra Petra Pavliše z akciové společnosti Provem jediná možnost, jak chránit domácí chovy prasat před hrozbou afrického moru. Společnost Provem sídlí nedaleko obce Kojetín na Havlíčkobrodsku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Hlavním předmětem podnikání firmy je výroba a prodej jatečných prasat na samostatných farmách. Počty prasnic a selat se tady počítají na tisíce kusů.

„Na našich farmách panují přísná hygienická a bezpečnostní opatření celoročně. Zavedli jsme bezpečnostní rámy, zaměstnanci dodržují přísnou hygienu a převlékají se. Kromě toho jsme kolem farem zavedli důkladné oplocení,“ vysvětlil Petr Pavliš. Jak dodal, domácí chovatelé by měli dbát bezpečnostní opatření, aby se jejich prasata nemohla dostat do kontaktu s prostředím, kde může hrozit nákaza. To znamená nenechat například zvířata pobíhat volně venku.

V České republice byl nedávno potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázalo nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat na Zlínsku. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy (SVS). Nákazou, u níž je úmrtnost zvířat stoprocentní, mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.