V Počátkách se v létě utkají špičky letecké akrobacie

Chotěboř – Špičky letecké akrobacie z domova i z ciziny se už brzy utkají na letišti v Počátkách u Chotěboře.

V době od 14 do 18 června se zde koná Mistrovství ČR v letecké akrobacii. V době od 5 do 13 srpna bude následovat Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced, kterého se zúčastní mezinárodní letecká špička.

S podrobnostmi o průběhu tak významného závodu seznámil příznivce akrobatického létání, novináře a sponzory v úterý na letišti v Počátkách předseda organizačního výboru Jan Adamec z chotěbořského aeroklubu. Adamec sám před několika lety získal v akrobatickém létání titul mistra ČR. Rovněž v jeho sbírce trofejí nechybí ani titul vicemistra Evropy a několik třetích míst v Mistrovství ČR v nejtěžší kategorii Unlimited.

„Aeroklub Chotěboř získal pořadatelství prestižní soutěže na základě skvěle zorganizovaného Mistrovství ČR v letecké akrobacii v roce 2014. Je to pro nás velká výzva. Letecká akrobacie má v České republice, hlavně v Chotěboři, dlouhou tradici,“ konstatoval Adamec.

Podle jeho názoru je letiště v Počátkách na tak velkou leteckou show skvěle připraveno. „V posledních pěti letech se do rozvoje letiště hodně investovalo. Máme zrekonstruovanou travnatou vzletovou a přistávací dráhu, dva nové hangáry, částečně zrekonstruovaný hlavní hangár, dominantou letiště se před šesti lety stala nová věž řízení letového provozu. Kompletně jsme opravili plochy pro dopravní obslužnost nebo zázemí v hlavní budově aeroklubu,“ popsal Adamec konkrétní změny, kterými letiště v Počátkách prošlo.

To vše činí z chotěbořského letiště podle Adamce důstojné místo pro mistrovství Evropy v nejobsazenější kategorii Advanced. Svým významem a velikostí to bude druhá největší sportovní akce v Kraji Vysočina v letošním roce. Jak podotkl Jan Adamec, myslí aeroklub v Chotěboři i do budoucna. Letiště v Počátkách nechce být jen dějištěm letecké exhibice, ale chce být stabilním vnitrostátním letištěm pro malou leteckou dopravu. Těch totiž v ČR výrazně ubývá, protože provoz takového letiště je náročný, drahý a podléhá přísným regulím.

Mistrovství České republiky se bude konat od 14. do 18. června ve všech kategoriích, to znamená Unlimited, Advanced, Intermediate i Sportsman. Pro veřejnost se koná tradiční dětský den a letecká show, kterou republikový šampionát skončí v neděli 18. června. Divákům se představí i novopečení mistři ČR v letecké akrobacii se svými sestavami. „Netradičně vyhlásíme výsledky a dekorujeme mistry v rámci Dnů města dne 17. června zhruba v osm hodin večer na chotěbořském náměstí,“ upřesnil Adamec.

Ale to hlavní, evropský šampionát, se uskuteční v době od 5. do 13. srpna, soutěžit budou piloti v kategorii Advanced. „To je nejvíce obsazovaná kategorie v letecké akrobacii. Unlimited je pro pilotní extra třídu nebo vojenské piloty, sportsman je pro začátečníky. Oficiálnímu závodu bude předcházet několik tréninků. Akce vyvrcholí v neděli po vyhlášení výsledků Pohárem Ivana Tučka – Ivan Tuček CUP ve free stylu, kde se před zraky diváků představí 12 nejlepších pilotů z Evropy,“ informoval Jiří Duras, bývalý závodník, dnes trenér mladých pilotů a předseda poroty.

Na soutěži Mistrovství Evropy se milovníkům vzdušných exhibicí představí český tým nejlepších leteckých akrobatů ve složení Petr Kouřil, Radim Bagár, Miroslav Černý, Pavol Weis a Adam Ondrejka. Rozpočet soutěže, jejímž hlavním pořadatelem je aeroklub ČR, a je asi 5,5 milionů korun, z toho dvě třetiny výdajů kryje startovné od závodníků. Další příspěvky jsou od Kraje Vysočina, města Chotěboř a sponzorů. Podle trenéra akrobatického týmu v kategorii Advanced, kterým je Marek Hyka, je letecký sport náročný koníček, časově i finančně a k letecké akrobacii vede dlouhá cesta. „Pilotní výcvik začíná v 18 letech, odborného vrcholu pilot dosáhne ve věku kolem pětačtyřiceti let. Pilot může trénovat dvakrát denně po patnácti minutách, delší čas není možný ze zdravotních důvodů s ohledem na přetížení,“ vysvětlil Hyka.

Jak upřesnil předseda poroty Jiří Duras, budou závodníci v letecké akrobacii Advanced předvádět jak povinné sestavy, které mohou natrénovat předem, tak i takzvané sestavy tajné, s nimiž je porota seznámí čtyřiadvacet hodin před soutěží.