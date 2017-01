V Přibyslavi by se zastávky rychlíků zrušit neměly

Přibyslav – Stejně jako v Křižanově, tak i v Přibyslavi by neměl v příštích letech zastavovat už žádný rychlík. Důvodem má být zrychlení dopravy na železniční trati Praha- Brno.

Podle Ministerstva dopravy by rychlíky na nádraží v Přibyslavi měly zastavovat i nadále.Foto: Deník/Archiv

Podle Ministerstva dopravy i Českých drah tato informace není pravdivá. „Podle našich informací by v budoucnu už neměly v Přibyslavi, stejně jako v Křižanově, zastavovat žádné rychlíky, ale pouze osobní vlaky. Čímž se provoz na železniční trati do Brna zrychlí o čtyři minuty. Tak dlouho prý trvá zastávka rychlíku v Přibyslavi. To se nám samozřejmě nelíbí, a pokud je to možné, budeme se takovému kroku bránit," sdělil místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Paradoxem je, že v minulosti se naopak na trati v Přibyslavi počet rychlíkových zastávek zvýšil, protože Přibyslav, byť poměrně malé město, které má asi čtyři tisíce obyvatel, se může pochlubit poměrně rozvinutým strojírenským průmyslem. Rychlíková trať je tedy cestujícími hojně využívaná pro dopravu za prací, studenti jezdí do škol.

Jízdní řád se nemění

Podle vedení Českých drah ale tato informace není pravdivá. „České dráhy nerozhodují o zastavování rychlíků v jednotlivých stanicích. Rychlíky objednává ministerstvo dopravy, takže se s dotazem obraťte na tiskové oddělení ministerstva. V jízdním řádu 2017, který platí do 9. prosince letošní roku, rychlíky v Přibyslavi zastavují. A České dráhy nemají informace, že by v příštím roce měla nastat vámi zmiňovaná změna," sdělila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Ale ani Ministerstvo dopravy ČR o nějakém omezení zastávek rychlíků v Přibyslavi nic neví. „Patrně se jedná o nějakou fámu, o které slyšíme poprvé. O zrušení zastávky rychlíků v Přibyslavi na

Havlíčkobrodsku neuvažujeme a ani na dnešním prvním jednání s Českými dráhami k příštímu jízdnímu řádu z naší strany nic takového nezaznělo," konstatoval vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. „Kraj Vysočina nadále počítá s obsluhou zastávky Přibyslav jak s vlaky pod objednávkou Kraje Vysočina, tak i pod objednávkou Ministerstva dopravy," sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„Dle nám dostupných informací je se zastavováním rychlíků v rámci linky R9 Praha-Havlíčkův Brod-Brno počítáno i se stanicí Přibyslav," dodala Svatošová. Jak podotkla, dotazu na rušení zastávek rychlíků v Přibyslavi se nediví.

Dotazy se množí

„Podobných dotazů na rychlíkové zastávky po celém kraji máme týdně hned několik, a to bez udání důvodu, prostě jen pro jistotu. Všem tazatelům vždy doporučuji, aby si od provozovatele, to znamená Českých drah nebo Ministerstva dopravy rovněž zjistili, kolik cestujících rychlíkový spoj na konkrétní zastávce využívá. Jen tak pro úplnost," podotkla mluvčí.

Obyvatele Přibyslavi tak snad nečeká stejný osud jako cestující z nedalekého Křižanova na Žďársku. Všechny rychlíky přestaly na tomto vlakovém nádraží mezi Brnem a Žďárem nad Sázavou zastavovat s nově vydaným jízdním řádem Českých drah platným už od 11. prosince 2016.

„Vedení Křižanova s 1900 obyvateli bojuje o zastávku rychlíků od loňského léta, kdy se o chystané změně dovědělo. Petici podepsaly stovky lidí. Na nástup a na výstup nám stačí v Křižanově půl minuty, to jsme stopovali," řekla starostka Marie Smejkalová.

Podotkla, že se s úřady nepodařilo dohodnout ani to, aby v Křižanově zastavovaly alespoň některé rychlíky. Z Křižanova jezdí lidé hodně za prací do Brna, studenti do škol. Kvůli rušení rychlíků uspořádali obyvatelé Křižanova koncem loňského roku dokonce demonstraci. Považují za značně nespravedlivé, že zatím co v sousední Přibyslav rychlíky staví dál, u nich se zastávky ruší.