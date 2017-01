V regionu žije řada dobrých lidí, kteří pomáhají potřebným

Havlíčkobrodsko – Pětadvacetiletý Václav Beránek z Vitonína u Lipnice nad Sázavou se od narození statečně potýká s následky dětské mozkové obrny.

Chytrý a pracovitý mladík, absolvent střední školy sociálně-správní a také vyšší odborné školy, dnes administrátor internetového zpravodajského portálu Region Vysočina.cz, je upoutaný na invalidní vozík. Pro svůj další život ale nutně potřeboval i polohovací lůžko za pětatřicet tisíc korun.

„S pořízením moderního a drahého elektrického vozíku mi pomohla zdravotní pojišťovna, na polohovací lůžko mi proto už nepřispěla," svěřil se Vašek. O jeho starostech se dozvěděli i jeho kamarádi a známí. A rozhodli se jednat. „Na podzim jsme připravili takový charitativní týden, který začal kabelkovým veletrhem a vyvrcholil Během pro Vaška a bazarem výrobků, které vytvořili studenti světelské akademie a klienti místního domova pro seniory," uvedla spolužačka Václav Beránka z vyšší odborné školy, Lenka Kratochvílová, která se společně s dalšími lidmi ujala organizační stránky věci. „Chtěli jsme získat co nejvíce peněz, které by Vaškovi umožnily polohovací postel koupit," dodala Kratochvílová a nyní oznámila, že záměr se podařil. „Vašek už polohovací postel má a my jsme rádi, že jsme mu mohli na její nákup přispět částkou přesahující osmadvacet tisíc korun," podotkla Kratochvílová.

Uvedený dobročinný počin ale nebyl v těchto dnech v regionu jediný. Blýskli se například i členové havlíčkobrodského klubu hráčů šipek Tajfun Darts, kteří věnovali deset tisíc korun neurologickému oddělení havlíčkobrodské nemocnice.

„Každoročně věnujeme výtěžek z našich turnajů na dobrou věc. Letos jsme se rozhodli podpořit havlíčkobrodskou nemocnici, konkrétně oddělení neurologie, kde leží pacienti po cévní mozkové příhodě," řekl za klub David Bártl.

Oddělení využije dar na nákup kvalitních oxymetrů, které slouží k měření saturace kyslíku a tepové frekvence. „Je pro nás vzácností, rozhodne-li se někdo podpořit naše oddělení. Celému klubu jsme za to vděční," zareagovala vrchní sestra neurologického oddělení Jitka Lišková.

Lidé z Havlíčkobrodska ale mohou aktuálně pomoci i rok a půl staré Viktorce, kterou sama vychovává její matka. Dívenka trpí spinální muskulární atrofií, tedy zákeřnou nemocí, jejíž následky budou postupem času gradovat.

„Léčba, rehabilitace a pomůcky jsou velmi nákladné a bez finanční či materiální pomoci dobrých lidí se jen těžko obejdeme," svěřila se matka malé Viktorky. Bude vděčná za každou pomoc. „Pokud se někdo takový najde, ať zavolá na telefon 721 705 568, nebo napíše na e-mail: sma1@post.cz, a domluvíme se na detailech," požádala matka. Ženě i Viktorce již pomáhá i Spolek šikovných holek, který vyhlásil veřejnou sbírku schválenou Krajským úřadem Kraje Vysočina v Jihlavě.