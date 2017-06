V sobotu řidičům začne uzavírka nejstaršího kruhového objezdu v kraji

Havlíčkův Brod – Uzavírka části Nádražní ulice, kde probíhá rekonstrukce vodovodu a oprava povrchu vozovky, se první prázdninový den rozšíří i o kruhový objezd u kostela svaté Kateřiny. Nejstarší kruhový objezd na Vysočině čeká velká rekonstrukce.

Na řidiče směřující k nádraží a do centra města čekají náročné objížďky.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Uzavírka kruhového objezdu potrvá do 11. července. Objížďka pro řidiče bude vedena ze směru od obce Bartoušov po ulici Bělohradská a dále vlevo po místních komunikacích ulic Nádražní a Havířská po okružní křižovatku. Autobusová doprava bude vedena Nádražní, Havířskou, Nad Tratí a Jihlavskou. Během uzavírky bude zrušena zastávka MHD Havlíčkovo náměstí (pro linky 1,4 a 6 v obou směrech), Stavební škola (v obou směrech) a Poliklinika. Další informace o změnách zastávek a uzavírkách jsou k dispozici na webových stránkách Města Havlíčkův Brod.



Kruhový objezd u kostela svaté Kateřiny patří k vůbec prvním v České republice. Bezpečnější a plynulejší řešení křižovatky tu je již od poloviny sedmdesátých let. „Objezd už má svoje roky, takže si opravu zaslouží,“ uvedl Pavel Krupička, vedoucí technicko–správního oddělení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.



Od 1. do 11. července tu bude probíhat celková generálka. „Povrch se zfrézuje, poruchy ve vozovce zasanují, vyrovnají se poškozené žulové obrubníky a uličních vpustě a na závěr se položí dvě nové živičné vrstvy včetně vodorovného značení,“ popsal část plánovaných oprav Pavel Krupička.