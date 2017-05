Ve světelském parku vznikne naučná stezka i další sochy studentů

Světlá nad Sázavou – Na terénních úpravách světelského zámeckého parku se pracuje již rok. Návštěvníky tu v budoucnu čeká třeba nová naučná stezka, která je provede po zdejších vzácných dřevinách nebo sochy talentovaných umělců z místní Uměleckoprůmyslové akademie.

Obnova parku. Zámecký park ve Světlé nad Sázavou prochází terénními úpravami. Bude tu naučná stezka a sochy studentů z místní Uměleckoprůmyslové akademie.Foto: Deník/ archiv

Na rekonstrukci parku město spolupracuje i dalšími organizacemi. „Máme tady dendrology a památkáře, kteří nám dávají možnost, abychom některé stromy upravili,“ uvedl místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Výzkum dendrologů vnuknul městu zajímavou myšlenku, jak park ozvláštnit. „Během výzkumu se zjistilo, že v zámeckém parku je asi 39 různých druhů dřevin, což jsme sami ani nevěděli, a tak jsme se rozhodli, že vybereme zhruba 15 nejvzácnějších a uděláme tam naučnou stezku,“ prozradil Hnik.

Park oživí také další sochy mladých umělců. „Spolupracujeme se zdejší Uměleckoprůmyslovou akademií, která vychovává budoucí sochaře, skláře, řezbáře, výtvarníky, kameníky nebo architekty a ty nám v rámci školní práce vyrobili třeba sochu čerta, která už v parku je. Dohodli jsme se i na další spolupráci,“ doplnil místostarosta.

Respekt vzbuzující postavu čerta v nadživotní velikosti, který jakoby vylézá z podzemí a ukazuje prstem na návštěvníky parku, stvořil student loňského čtvrtého ročníku Nicolas Vrána. Jeho dílo nazvané „Peklo chce Tebe“ si zvolili lidé na základě veřejné ankety. Vybíralo se z 12ti sádrových modelů různých sochařských přístupů a koncepcí, které navrhli studenti a studentky třetího a čtvrtého ročníku.

Nakonec zvítězila půlfigura čerta, který v parku u Čertova mostu s potutelným úšklebkem míří na pocestné. V současnosti ale nemá čím, protože mu kdosi výhružný prst urazil. „Prst se vrátí zpět ke svému majiteli, ale zatím se čeká na lepší počasí. Aby ho studenti mohli připevnit, potřebují ideální podmínky k tomu, aby lepidlo řádně zatvrdlo,“ vysvětlil Hnik.

Město studenty Uměleckoprůmyslové akademie podporuje v tom, aby svůj talent mohli uplatnit v reálném prostoru. Dohodlo se s nimi na dalších uměleckých výtvorech nebo úpravě městských zákoutí. „Paní z památkového ústavu nám vytipovala ještě dvě místa, kde by sochy mohly stát,“ dodal místostarosta Světlé. Jedním z těchto míst by měl být Andělský most, kde by jako protipól k rohatému ďáblovi mohl stát anděl. Motiv druhé plánované sochy je zatím neznámý, ale jednou z variant je, že by s návrhy mohli přijít samotní studenti.