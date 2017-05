Ve Světlé nad Sázavou budou soutěžit v jízdě zručnosti mladí traktoristé.

Světlá nad Sázavou – Ve čtvrtek 4. května se uskuteční oblastní kolo jízdy zručnosti traktorem pro Kraj Vysočina ve Světlé nad Sázavou, která je odloučeným pracovištěm České zemědělské akademie, střední školy v Humpolci. Tradiční soutěž se ve Světlé koná bez přerušení již po sedmnácté v řadě. Nejlepší traktoristé se utkají v celostátním mistrovství České republiky v jízdě zručnosti, které se uskuteční 22. června v Sušici, informuje Eva Fruhwirtová.

Jízda zručnosti. Celou řadu překážek a nástrah musí na soutěžní trati překonávat mladí řidiči traktoru s vlekem.Foto: Jaroslav Švanda

Součástí osmi regionálních kol v jízdě zručnosti traktorem budou i dny otevřených dveří zemědělského podniku v regionu a výstava zemědělské techniky, na které budou pozváni žáci základních škol z okolí a veřejnost.

Současně s jízdou zručnosti se 4. května uskuteční ve Světlé nad Sázavou také další doprovodné soutěže určené pro veřejnost − couvání traktoru s vlekem vícenásobným zalomením, manipulace s hydraulikou traktoru na přesnost a ovládání hydraulického nakladače. Kromě podívané na soutěžní dráze bude jako vždy pro návštěvníky připravena rozsáhlá výstava historické zemědělské techniky, která je v areálu dílen vystavena ve stálé muzejní expozici. Další části areálu dílen pak obsadí moderní zemědělská technika většiny významných firem působících na trhu. K vidění bude téměř vše: od traktorů a samojízdných řezaček, přes stroje pro práci s pícninami půdozpracující stroje a nakladače, až po malou mechanizaci.

Zemědělský svaz České republiky letos obnovilo soutěž pro studenty v jízdě zručnosti s traktorem a vlekem. Soutěž se koná v rámci projektu Zemědělství žije! Po celé republice s v průběhu dubna a května uskuteční oblastní soutěžní kola a ti nejlepší jezdci s traktorem se utkají v celostátním kole 22. června v Sušici.

V České republice funguje přes 90 středních škol a učilišť ze zemědělskými obory. „Celou republiku jsme rozdělili do osmi oblastí a v každé oblasti se uskuteční regionální kola. V minulosti si značnou oblibu mezi studenty i učiteli získalo poměření zručnosti formou jízd zručnosti. V mnohých regionech se podařilo udržet tyto soutěže. Záměrem je vrátit jízdy zručnosti na výsluní a organizovat soutěž, kde by se setkali nejlepší studenti z celé republiky,“ přibližuje Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu ČR. V dalších ročnících se počítá s tím, že finále celé soutěže bude putovní, takže další rok bude uspořádáno ve spolupráci se střední školou a zemědělským podnikem v jiném regionu. Pro letošní rok to je SOŠ a SOU Sušice.