Ve Vysoké čekají na lyžaře. Sníh leží na sjezdovce, sezona začíná

Vysoká – Na sjezdovce ve Vysoké leží v tuto chvíli kolem pětadvaceti centimetrů technického sněhu. Znamená to jediné: lyžařská sezona tam začíná!

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Rozhodli jsme se využít docela příznivého počasí s večerními a ranními mrazíky a ve středu večer jsme pustili sněhová děla. Zasněžovali jsme i ve čtvrtek a zasněžovat budeme průběžně i v dalších dnech. Lyžaři mohou dorazit. Vlek se rozjede dnes v devět hodin," uvedl za provozovatele sjezdovky, která se nachází v nadmořské výšce šesti set metrů, Aleš Kadlec.

Vyznavači sjezdového lyžování, popřípadě snowboardingu, tak mohou popustit uzdu své vášni a po svahu se mohou prohánět klidně až do dnešní devatenácté hodiny. „Lyžovat se bude samozřejmě i v nadcházejících dnech silvestrovského víkendu. V sobotu od devíti do šestnácti hodin, v neděli pak od devíti do devatenácti hodin," upřesnil Kadlec.

Ve Vysoké věří, že letošní sezona bude přece jen o něco delší, než ta loňská. Ta totiž trvala jen necelé tři týdny. „Před Vánoci jsme to už sice také zkoušeli, ale po dvou dnech, po oblevě a dešti, jsme vlek museli zastavit," podotkl Kadlec.

Sjezdovka ve Vysoké je v tuto chvíli jediná, na které si mohou lyžaři z Havlíčkobrodska zajezdit. I nadále zůstávají svahy prázdné v Melechově na Ledečsku, u sv. Anny v Chotěboři či na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou.

„Před svátky to u nás vypadalo docela dobře a podstatnou část sjezdovky se nám podařilo připravit. Než jsme se ale dostali k zasněžování spodních partií, přišly deště a byl konec. Pokud to počasí dovolí, budeme samozřejmě zasněžovat dál, ale v tuto chvíli si netroufnu odhadnout, kdy se vlek rozjede také u nás," řekl správce lyžařského střediska Kadlečák Josef Pejchar.