Věrně sloužím obci, říká hrdě starosta Jan Martinec

Ždírec nad Doubravou – Senát ocenil na slavnostním setkání koncem září ve Valdštejnském paláci dlouholetou práci starostů a starostek z celé České republiky. Účastnili se ho starostové, kteří stojí v čele města a obcí nepřetržitě dvacet a více let. Za Havlíčkobrodsko si pamětní list odvezl z Prahy starosta Jan Martinec ze Ždírce nad Doubravou.

Starosta Jan Martinec ze Ždírce nad Doubravou.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

„Ano, byl jsem společně s dalšími starosty oceněn pamětním listem "VĚRNĚ SLOUŽÍM OBCI". Ocenění mě samozřejmě potěšilo. Potěšilo mě to, že si někdo, konkrétně místopředseda Senátu senátor Jiří Šesták a další senátoři, uvědomil, že starostové, místostarostové, radní a zastupitelstva jsou ti, kdo uvádí v život myšlenky a zákony Parlamentu ČR do života,“ potvrdil Jan Martinec.

V čele města Ždírec stojí už celých 27 let. Zažil i slavnostní okamžik, kdy se právě v době jeho starostování obec Ždírec nad Doubravou oficiálně stala městem.

„Na co jsem hrdý? Nebudu vyjmenovávat investiční akce, to vše je pomíjivé a bylo jich za 27 let tolik, že by nestačil rozsah jednoho novinového článku na jejich výčet. Vážím si především toho, že jsem přispěl dlouhých 27 let ke stabilitě vedení města,“ konstatoval starosta. Jak podotkl, v roce 1990 bylo docela obtížné uklidnit vášně po "sametové revoluci" a spravovat město tak, aby byla většina občanů spokojena.

„Měl jsem štěstí na kolegy místostarosty, zastupitele a na spolupracovníky původně obecního a od roku 2000 městského úřadu. A kvalitní, loajální tým - to je největší deviza každého manažera. Ždírec nad Doubravou je dobrým místem pro život. To není propagační slogan, to je skutečnost. Jsem hrdý na to, že jsem měl možnost k tomu svým dílem přispět,“ zdůraznil starosta Martinec.

Podle předsedy senátu Milana Štěcha jsou starostové nejblíže občanům, které zastupují. „My v Senátu máme ke starostům velmi blízko, snažíme se jim co nejvíc naslouchat a pomáhat. Připomínky starostů jsou často podnětem pro vrácení zákonů se změnou zpět do Poslanecké sněmovny,“ podotkl Štěch. Podle jeho slov je práce starosty tvrdá služba 24 hodin denně 365 dní v roce a mnozí starostové patří k mimořádným osobnostem, které si ocenění zaslouží.