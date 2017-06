Víkend otevřených zahrad láká na krásu školních zahrad i soukromých zah

Havlíčkobrodsko – Možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad budou mít lidé o tomto víkendu. Do akce Víkend otevřených zahrad se zapojilo 12 zahrad z Havlíčkobrodska.

Ve středu Evropy. Tam se mohou ocitnout návštěvníci zahrady u kavárny U Notáře v Havlíčkově Brodě. Umístění ve středu Evropy tu posvětili známí Cimrmanologové v čele s Ladislavem Smoljakem. Zahrada se otevře v sobotu od 14 hodin.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Svátek otevírání zahrad bude plný vůní, barev a svým návštěvníkům nabídne i bohatý doprovodný program. Koncerty vážné i populární hudby, ochutnávku vín, výstavu keramiky nebo komentované prohlídky.

Počet otevřených zahrad každý rok stoupá. Nejvíce z regionu se jich letos otevře v Havlíčkově Brodě.

Věděli byste, co to je moďoul - banán severu nebo muchovník? Odpovědi naleznete v zahradě u krásné secesní stavby z roku 1907 v brodské Masarykově ulici. Svobodova vila v současné době prochází rekonstrukcí a majitelé se rozhodli zahradu zpřístupnit lidem. Návštěvníky tady po celý víkend čeká nejen prohlídka tradičních i netradičních ovocných stromů a keřů, ale také výstava fotografií Petra Homolky nebo možnost zahrát si petanque.

Lidem se v sobotu také poprvé otevře zrekonstruovaný dvůr Staré radnice na Havlíčkově náměstí. Komentovanou prohlídku doplní v 10 a 14 hodin ukázky míchání nápojů. Do dvora bude volný přístup až do 22 hodin. „Zrekonstruovaný dvůr byl upraven za pomoci dotační akce Zeleň do Brodu. Zpracování návrhu dvora je výsledkem práce zahradní architektky Evy Wagnerové, architekta Aleše Buriana, památkářů a města Havlíčkův Brod. Dominantou zahrady je bronzová kašna se světlem instalovaným ve dně. Trávníkový prostor je doplněn výsadbou jarních cibulovin, okrasnou třešní a javorem,“ popsala Marta Gerthnerová z odboru životního prostředí. Radnice zahradu zpřístupnila lidem jako oázu klidu v jinak rušném centru města.

Akordeonové duo M+M v sobotu rozproudí také zahradu u Mahlerovy vily v brodské Beckovského ulici. Kromě koncertu vážné i populární hudby tu bude také výstava zahradní keramiky Okrouhlička a prezentace přírodního rodinného vinařství. Mahlerova vila je jedinečnou ukázkou městského stavitelství počátku 20. století. Počítá se k nemovitým kulturním památkám.

Přímo do středu Evropy zve návštěvníky kavárna U Notáře v Sázavské ulici. Malá zahrada tu vznikla za domem s notářskou kanceláří, kavárnou a malou divadelní scénou v podkroví. Základním motivem zahrady je inscenovaný souboj dvou slohů. Pravidelného francouzského a přírodně krajinářského anglického. Jednou ze zajímavostí je i umístění středu Evropy, které posvětili známí Cimrmanologové v čele s Ladislavem Smoljakem. Lidé tu naleznou také labyrint ze stříhaných živých plůtků z tisu, kterým mohou postoupit až do samého středu. Symbolizuje klikatou cestu k podstatě života. Zahrada bude otevřena v sobotu od 14 do 18 hodin.

Komentované prohlídky a vystoupení pěveckého sboru Oříšek v sobotu organizuje brodská Základní škola V Sadech. Program v zahradě Na Valech, která se nachází mezi hradbami ze 13. století, proběhne od 9 do 15 hodin. Lidé tu naleznou hmyzí hotel, ubytovnu pro ještěrky, ukázku suchého záhonu nebo osázené kašničky.

Jako v pohádce si budou připadat návštěvníci zahrady U Tří budulínků v brodské Stachanovské ulici. Majitelka soukromé zahrady v neděli nabízí možnost komentované prohlídky a diskuze na téma zahrada s permakulturními prvky. Permakulturní přístup k zahradě i životu o víkendu nabídne i ukázková přírodní zahrada u Chaloupky na dobrém konci v Hněvkovicích.

Typická babičkovská venkovská zahrada s ovocným sadem se lidem zase otevře v Libické Lhotce u Chotěboře. Připravena bude i ukázka naklepávání kosy. Komentované prohlídky proběhnou v sobotu od 9.30 do 16 hodin.

K akci se v neděli připojí také zahrada Základní školy Přibyslav. Na zvědavce tu čeká hmatová stezka, bylinková spirála, vrbová chýše nebo arboret stromů a keřů. Akce se tu koná v neděli. Od 14 hodin zde proběhne 11. ročník soutěže O nejkrásnějšího domácího mazlíčka.

Geopark se vzorky hornin z regionu Železných hor, který vytvořili žáci se svými učiteli, si budou moci prohlédnout návštěvníci zahrady u Gymnázia Chotěboř. Komentovaná prohlídka, zábavné koutky pro děti, fairtrade občerstvení a sezónní potraviny tu budou k dispozici v sobotu od 10 do 16 hodin.

Slavnostní otevření Učitelské světnice zpestří prohlídku přírodní zahrady Venkovské školy v Horní Krupé. Součástí akce bude i den otevřených dveří v ekocentru Chaloupky a program pro děti s loutkovým divadlem. Akce se koná v neděli od 13 do 17 hodin. Po celý víkend se lidé mohou kochat také zahradou u Stodoly krásných krámů ve Vepříkově, a to v době od 13 do 17 hodin.

Myšlenka na víkend otevřených zahrad vznikla v Londýně. Díky ní se lidé mohli podívat do jinak uzavřených londýnských zahrad a dvorků. Nápad se začal šířit i do jiných evropských měst. Veřejnost má v těchto dnech nejen možnost relaxovat v krásném prostředí nekrásnějších zahrad, ale také se seznámí s přístupem odborníků v otázkách zeleně.