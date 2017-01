Vilma Cibulková se nejraději režíruje sama

Chotěboř – Herečka Vilma Cibulková (53) je živel. Výrazná gestikulace, charakteristický hlas i vtipné historky ze života – to vše nedávno zažili návštěvníci Kavárny Chotěboř.

Herečka Vilma Cibulková studovala v silné herecké generaci. Doteď prý tento ročník nikdo nepřekonal.Foto: Miloš Novák

Umělkyně, jež je držitelkou několika hereckých cen, ale na svém kontě má například i ocenění Neviditelný herec, což je oblast rozhlasu, se představila v již tradičním programu Kavárny „Posezení u kávy".

Když se řekne Vilma Cibulková, není snad nikdo, kdo by si nevybavil slavnou scénu z komedie Pupendo, kde Bolek Polívka názorně ukazuje Cibulkové, co vlastně to pupendo je.

„Já jsem to ale skutečně netušila. Ve scénáři to vypadalo jednoduše, ale řeknu vám, ta bolest v reálu byla nečekaná. Takže to moje kvičení bylo opravdové. Bolek si to samozřejmě užil se vším všudy," prozradila se smíchem herečka, která vyrůstala na českoněmeckém pomezí.

Sama o sobě říká, že je holka z vesnice, doma totiž chovali králíky, ovce nebo kozy. Statek získali po tehdejším odsunu Němců za symbolických tisíc korun.

Vilma Cibulková vystudovala pražskou DAMU a v ročníku studovala například s Evou Holubovou, Jitkou Asterovou, Ivanou Chýlkovou nebo Karlem Rodenem. „Někteří tvrdí, že jsme byli tak silná generace, že nás dodnes nikdo nepřekonal," podotkla.

V kanceláři prezidenta

Málokdo ví, že se spolužáky nastudovali poměrně kontroverzní hry, které byly posléze zakázány. Její velkolepý vstup na umělecká prkna však předznamenala už cesta na zkoušky.

„Jela jsem do Prahy i s rodiči. Byla to poměrně dlouhá cesta, a tak jsme po příjezdu do hlavního města nutně potřebovali na záchod. Táta zaparkoval na nějakém náměstí, říkali jsme si, že tady určitě někde WC musí být. Dostali jsme se až na nádvoří jakéhosi hradu – pak jsme zjistili, že to byl samozřejmě pražský hrad. Bloudili jsme chodbou, nakonec jsme vpadli do nějaké místnosti, myslíc si, že tam určitě záchod bude. Uprostřed seděla paní, nevěřícně na nás koukala a zeptala se: „Co tady chcete?" „Potřebujeme čůrat," odpověděli jsme. „Ale tady jste v kanceláři prezidenta." Bylo to, věru, vtipné," směje se Vilma Cibulková.

Oblíbená herečka je silná osobnost jak v soukromém, tak i v profesním životě. Aby se dokázala postavy naplno zhostit, potřebuje svobodu. „Kolikrát jsem už slyšela, že prý si všechno režíruji sama. Každý charakter, který mám ztvárnit, nějakým způsobem cítím. Mohou za to životní zkušenosti. Pokud se musím podřídit režisérovi, není to pro mne úplně komfortní. Nedávno jsem například spolupracovala s Vojtou Kotkem, který je nejenom skvělý herec, ale má úžasné režisérské vidění. Je trpělivý, s geniálním postřehem, ale do práce herců se neplete. Bylo to jedno z nejlepších natáčení, jaké jsem kdy zažila. Poskytl mi maximum prostoru," vyjádřila se Vilma Cibulková.

Šťastná i po rozchodu

S bývalým manželem Miroslavem Etzlerem vychovala čtyři děti. Nedávno se rozešla s muzikantem Pavlem, ale přesto tvrdí, že je v soukromém životě šťastná.

Stará se o pět koček, většinou nalezenců. Herečka zazářila například ve filmech Pupendo, Zemský ráj to napohled, Konec velkých prázdnin, Doktor Martin, Pohádky pro Emu, Hranaři, Krev zmizelého nebo Padesátka.

Erika Nováková