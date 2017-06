Vlaky na trati mezi Ždírcem a Hlinskem nahradí autobusy

Havlíčkobrodsko - Ve středu 7. června bude senát hlasovat o vyloučení spolků zaměřených na ochranu životního prostředí z různých povolovacích řízení. To by podle těchto aktivistů znamenalo, že se Česko vrací zpět do společnosti před rokem 1989. Naopak v některých případech by občané omezení aktivit takových spolků uvítali.