Vodní prvky, lavičky nebo model města, taková bude tvář Smetanova náměstí

Havlíčkův Brod – V relaxační zónu s vodními prvky a odpočinkovými místy by se mělo proměnit brodské Smetanovo náměstí. Radnice ve středu představila veřejnosti návrh druhé etapy jeho revitalizace. Řešením prostorem druhé etapy je západní strana náměstí od Svatovojtěšské po Havlíčkovu ulici.

Autorem návrhu je architekt Aleš Burian z brněnské Architektonické kanceláře Burian-Křivinka. Ta byla také autorem úprav havlíčkobrodského náměstí, za které město získalo titul Historické město roku kraje Vysočina a v roce 2012 také hlavní cenu časopisu „Moderní obec".

"Obě centra by si něměla konkurovat. Měla by vedle sebe souznět jako mladší a starší bratr. Historická a nová tvář města," představil vizi místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Součástí úprav by měly být odpočinkové zóny, vodní prvky, místo pro konání kulturních akcí, symbolické připomenutí kapličky, která zde v minulosti stála a časem i historický model města.

"Smetanovo náměstí nepatří ke klasickým náměstím, je to spíš sídlištní park. My jsme se teď pokusili tu volnou plochu trochu oživit. Udělat ji zajímavější a přinést do ní nový život," doplnil architekt Aleš Burian.

Na přetřes ve středeční veřejné debatě přišla i stávající zeleň. Návrh počítá s vykácením zhruba patnácti stromů, včetně jehličnanů. "Chceme tu zachovat a vysázet nové listnaté stromy. Důležité je, aby náměstí mělo průhled," vysvětlil Aleš Burian.

Kácení stromů se některým lidem nelíbí. Zeleň ve městech je tradičně téma, které spojuje i rozděluje lidi napříč generacem. "O městské zeleni se vede mnoho debat, v jednom se ale odborníci shodují. Jehličnany do konceptu městkého parku opravdu nepatří," zastává hledisko návrhu architekt.

Zachována naopak bude stávající síť cest. Obyvatelé Brodu se mohou těšit na pobytové plochy pro regeneraci nebo řadu vodních prvků. Atrakcí pro místní i pro turisty by se mohl stát i plánovaný historický model města. Vzhledem k odhadovaným nákladům ve výši jednoho milionu korun model pravděpodobně nebude realizován v této etapě, ale určí se jeho provedení a lokace. "Je nutné stanovit, z jakého historického období by měl model být a také z jakého materiálu. Uvažovali jsme například o bronzu. Bronzový model města mají třeba v Olomouci, je velmi atraktivní na pohled a za těch více než deset let nedoznal prakticky žádného poškození," doplnil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Symbolického připomenutí by se měla dočkat i kaplička, která zde v minulosti stála. "Nechceme dělat kopii původní sakrální stavby, ale určitým způsobem ji připomenout, zvěčnit křesťanskou symboliku. Stejně chceme pracovat i s motivem podkovy, protože tu byl Koňský trh," doplnil Aleš Burian.

Pěším a maminkám s kočárky mají na Smetanově náměstí sloužit konfortní široké chodníky. Cyklisté budou jezdit při východní straně náměstí. Své místo na náměstí bude mít i plocha pro konání kulturních a společenských akcí nebo původní valounová závažba. "Uvažujeme o ní v prostoru tržnice. Chodníky by jinak byly velmi konfortní, zůstala by tam jenom taková připomínka minulosti, ale moderněji pojatá," vysvětlil Libor Honzárek.

Zachovány zůstanou i trhy, které v současnosti probíhají na spodní ploše náměstí. V návrhu se ale počítá s tím, že by zde trvale nezůstávaly žádné buňky sloužící trhovcům, ale nainstalovaly by se velké deštníky, pod které se lidi mohou schovat a po skončení trhů se dají sklapnout, čímž se prostranství opět vyčistí.

Před dvěma lety město na Smetanovo náměstí zavedlo dopravu. Plánovaná revitalizace na tom nic měnit nebude. "Funguje to, jak jsme chtěli, žádné nebezpečné situace nevznikají," dodal brodský místostarosta.

Město chce během zimy získat stavební polovení a na jaře by se mohlo začít pracovat.