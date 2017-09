Vzpomínka na kalné ráno, kdy zemřel prezident Masaryk

Vysočina - Ve čtvrtek to bude 80 let, co zemřel náš první prezident. Prezident Osvoboditel, zakladatel našeho státu - profesor Tomáš Garigue Masaryk.

dnes 10:55 SDÍLEJ:

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.Foto: DENÍK

V té době jsem ještě nechodil do školy, ale pamatuji si, jak rodiče sledovali zprávy o zdravotním stavu pana prezidenta a jak byli smutní, když 14. září 1937 zemřel. Ten smutek byl cítit doma, na ulici, v obchodě, prostě všude. ČTĚTE TAKÉ: Umělci lidem opět otevřou své ateliéry Můj strýc, který byl v té době vojákem z povolání a sloužil v Praze, byl součástí čestné stráže, která doprovázela rakev s panem prezidentem. Pohřeb pana prezidenta Masaryka byl tehdy velkou národní manifestací a obrazová reportáž z tohoto pohřbu vyšla tehdy v týdeníku Pestrý týden a my jsme ještě svým dětem ukazovali, jak rakev pana prezidenta Masaryka doprovází náš strýček. A báseň Jaroslava Seiferta "To kalné ráno, to si pamatuj mé dítě" zůstane navždy vzpomínkou na smutné 14. září 1937. Jan Šedý

Autor: Redakce