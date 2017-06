Z čistého skla tvořili umělecké skvosty. Ve Světlé se předvedli nejlepší brusiči

Světlá nad Sázavou – Nejlepší brusiči skla z Čech a ze Slovenska v pátek 2. června předvedli svůj talent na třetím ročníku Sympozia broušení skla. To se konalo v prostorách světelské akademie a ve sklárně Bohemia Machine. Právě ta setkání brusičů organizuje. Chce tím jednak popularizovat sklářskou výrobu a také ukázat Světlou jako Mekku českého broušeného olovnatého křišťálu s více než 200 let trvající tradicí.

Předvést brusičské umění ve Světlé původně mělo 21 soutěžících z Čech i ze zahraničí. Nakonec soutěžilo 14 brusičů z Čech a ze Slovenska a čtyři seřizovači v kategorii automatické broušení. Ze soutěže se omluvila polská firma Julia a Baccarat z Francie. Nedorazili ani brusiči z Běloruska, kteří si pro dopravu do Čech bohužel zvolili auto, a na tento termín nakonec nedostali vízum. Bělorusko bylo zastoupeno alespoň manažery a exponáty, které si s sebou přivezli.

Česká republika má několik velmi dobrých uměleckých brusičů. Právě s nimi se lidé mohli v pátek ve Světlé seznámit. Vidět, jak čisté sklo postupně mění v umělecké dílo. A že to není práce pro leckoho, o tom není pochyb. Jednotlivé kusy skla vážily třeba dvacet kilo a brusiči si s nimi pohrávali i několik hodin. „No, není to zrovna lehké. Původně patnáctikilové sklo jsem obrousil na desetikilové,“ řekl s úsměvem jeden ze soutěžících.

V rámci sympozia se soutěžilo ve dvou kategoriích. „V ruční kategorii se soutěžilo v povinné tvorbě. Účastníci na jednom z námi zadaných tvarů nabrousili svůj návrh. Ve volné tvorbě si přivezli vlastní skleněný polotovar a mohli tvořit volně podle svých představ,“ uvedl Stanislav Bárta ze společnosti Bohemia Machine.

Další kategorií bylo automatické broušení. To probíhalo ve sklárnách Bohemia Machine, která stroje na broušení skla vyrábí. „Brusičů je málo, a tak jejich práci mnohdy zastoupí automatika,“ doplnil Pavel Tomeš z Bohemia Machine. Stroje si hravě poradí s jakýmkoliv pravidelným výbrusem. Na nepravidelné tvary je ale ještě stále zapotřebí lidská zručnost.

Na letošní sympozium se do Světlé mohli přijet podívat také všechny sklářské školy. „Příští rok uvažujeme i o soutěži studentů, kteří by se předvedli den před sympoziem. Následující den by pak mohli pozorovat práci svých starších mistrů řemesla,“ zmiňuje plány do budoucna Stanislav Bárta. Právě mladí lidé mohou díky sympoziu odhalit atraktivitu sklářského umění, které se může stát jejich budoucím povoláním.

„Smyslem sympozia je popularizovat sklářskou výrobu v oblasti užitkového a designového skla i propagovat Světlou a okolí jako centrum broušení skla a především olovnatého křišťálu,“ doplnil Stanislav Bárta.

Výsledky letošního sympozia budou slavnostně vyhlášeny v sobotu 3. června ve 13 hodin na Zámku Světlá.

Kdo by chtěl spatřit umělecké skvosty, které vznikly už při minulých sympoziích, může se jimi od pátku kochat ve světelské galerii Na Půdě. Dech beroucí designové sklo tu bude vystaveno až do 11. června.

Společnost Bohemia Machine patří mezi přední české výrobce se specializací na designové křišťálové sklo a jeho zušlechťování unikátními brousícími roboty vlastní výroby. Značka slaví úspěch doma i v zahraničí. Při letošním udílení cen Czech Grand Design její značka Bomma například získala cenu pro Výrobce roku za kolekci svítidel Phenomena. Na té se podíleli špičkoví čeští designéři jako studio Dechem, Jan Plecháč a Henry Wielgus, Ota Svoboda nebo Kateřina Handlová.

V letošním roce společnost slaví 25. výročí a při této příležitosti zde všechny zvědavce a fanoušky českého designu takříkajíc do své kuchyně. V sobotu 3. června se sklárna otevře veřejnosti při Dni otevřených dveří.

„Sklářství zažívá renesanci, lidé už se nabažili levných nekvalitních výrobků z východu a stále více vyhledávají kvalitní výrobky a originální design našich výrobců skla,“ dodal Stanislav Bárta.