Z daru od sportovců nemocnice pořídí drahé přístroje

Ždírec nad Doubravou – Celých 200 tisíc korun vynesla charitativní akce, Každý kilometr pomáhá. Peníze jsou určeny pro dětské oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Na trať Ždíreckého Trianglu vyjelo 169 cyklistů.Foto: Aleš Bažout

„V pořadí 12. ročník Ždíreckého Trianglu byl věnován charitativní akci, pod názvem Každý kilometr pomáhá. Celkem 169 účastníků akce, kteří v součtu překonali v sedlech 43 491 kilometrů, pomohlo přeměnit ujeté kilometry na finanční hotovost, když hodnota jednoho ujetého kilometru byla 4,60 korun. Získaných 200 tisíc korun od partnerů tak putuje na Dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod na nákup speciálních přístrojů. Jedná se o přístroj na měření CRP - parametrů zánětu pro dětskou pohotovost a přístroj na screeningové vyšetření zrakových vad dětí,“ informoval za pořadatel akce, Klub přátel české cyklistiky KPC Aleš Bažout.

Za 12 ročníků si Ždírecký Triangl vybudoval podle Bažouta vynikající pověst mezi milovníky cyklistiky. „ Neskutečných 77 let činí rozdíl mezi nejmladší cyklistkou Terezií Dostálovou (3 roky) a Františkem Pradáčem (80 let). Nejstarší ženou ve startovním poli byla neúnavná Anna Fidlerová (76 let). Když jde o dobrou věc, tak věk prostě nerozhoduje,“ konstatoval Bažout.

Stálým účastníkem akce , který nechybí na žádném startu, je Martin Fousek. Vítěz mužské kategorie Stanislav Růžička najezdil 706 km, nejúspěšnější ženou byla Pavla Kostková s výkonem 520 km a dětskou kategorii vyhrál Vojtěch Vodrážka, který v 15 letech najezdil neuvěřitelných 405 km. Kompletní výsledky najdou zájemci na webových stránkách www.kpczdirec.cz.