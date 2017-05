Za léta péče o památku ledečský hrad získal Zlatou jeřabinu

Ledeč nad Sázavou – Zlatou jeřabinu, cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016, získal hrad v Ledči nad Sázavou. V uplynulém roce se na hradě podařilo uskutečnit projekt záchrany historických omítek západního průčelí hradu a obnovu slunečních hodin.

Ledečský hrad. Ilustrační foto.Foto: Deník/Archiv

„Je to senzační zpráva. Ocenění za to, kolik úsilí jsme opravě ledečského hradu věnovali,“ reagoval kastelán Luděk Šíma. Jak upřesnil, není ledečský hrad v soutěži o Zlatou jeřabinu žádným nováčkem. Dvakrát se mu podařilo skončit na třetím místě, letos přišlo vítězství. „Ovšem je to jen symbolická cena, která ledečské patrioty takříkajíc zahřeje u srdce. Nebude to mít v žádném případě vliv na přidělení státních dotací. Jednoduše řečeno, proto, že jsme dostali krajskou cenu, nám nikdo nedá při přidělování dotací přednost a ani nedostaneme víc peněz,“ zdůraznil kastelán.

Hrad v Ledči nad Sázavou s raně gotickým jádrem z poloviny 13. století vlastní společnost Hrad Ledeč s.r.o., ve které má město Ledeč nad Sázavou tříčtvrtinový podíl. Zbylou čtvrtinu vlastní ledečská firma Aquacomp Hard. Vlastníci do oprav hradu investují každý rok nemalé částky. Ledečský hrad jako kulturní památka vyžaduje neustálou péči, která byla v dřívějších dobách hodně podceněna.

„Loni se nám podařilo obnovit západní průčelí hradu a na jižním křídle dokonce i sluneční hodiny. Investovali jsme také do havarijního stavu vodovodní sítě, která byla místy vedena ještě v olověných trubkách, z kterých se nám ztrácelo velké množství pitné vody. Jako další krok k zatraktivnění hradu jsme nechali nasvítit obnovené jižní průčelí, aby hrad jako dominanta Ledče byl důstojným partnerem kostela svatého Petra a Pavla,“ popsal průběh oprav z posledních let ledečský kastelán.

Ani letos se práce na opravách hradu nezastaví. Dělníci budou dva roky opravovat vstupní kamenný most pocházející z roku 1838. „Letos budou pracovat na opravě spodku mostu,“ upřesnil kastelán. Most je ve velmi špatném technickém stavu. Podařilo se nám sehnat finanční prostředky na jeho opravu," upřesnil kastelán. Celkové náklady se budou pohybovat kolem pěti milionů korun, pro letošek má správa hradu na tuto akcí slíbenou dotaci z ministerstva kultury a od Kraje Vysočina.

Most je dlouhý 80 metrů. Podobu si zachoval z roku 1838, kdy byl postaven namísto původního dřevěného přemostění. Od té doby se nijak výrazně neopravoval.