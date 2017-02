Za zaměstnání cizinců by se měly skládat kauce

Havlíčkův Brod – Zaměstnávání cizinců ve velkém škodí trhu práce, výsledkem bude narušená ekonomika, říká inženýr Jan Míka z People v.o.s. Havlíčkův Brod.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Peoplesource je českou poradenskou a vzdělávací společnosti. Zajišťuje komplexní poradenské služby v personalistice a andragogice. Je Agenturou práce s povolením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jan Míka, jak zdůraznil, podporuje snahy Ministerstva vnitra omezit počet pracovních agentur, neboť resortu vadí kriminalita cizinců.

„Cizince nezaměstnáváme. Situaci agentur, zejména zahraničních, zaměstnávajících primárně cizince pro dělnické profese, vnímáme jako problematickou, kdy agentury na jednu stranu importují i kulturně nekompatibilní pracovníky, na straně druhé za ně nenesou zodpovědnost. Současná situace vypadá tak, že dochází ke kapitalizaci zisků. Agentura vydělává na kontraktu s výrobním podnikem, výrobní podnik vydělá na takzvaném nákupu levných nekvalifikovaných dělníků, a socializaci ztrát, což jsou zvýšená bezpečnostní rizika, zátěž zdravotního systému, zátěž policie ČR, kterážto rizika platíme my všichni," popsal Jan Míka situaci na trhu práce, co se týče zaměstnávání cizinců, kdy české firmy volají po tom, aby se počet cizinců zaměstnaných u nás ještě zvýšil

„Řešení vidíme v systému vratných kaucí, ve výši asi 200 tisíc korun za jednoho pracovníka. Kauce by byla splatná při podpisu smlouvy a vrácena při návratu pracovníka do země původu. Z této kauce by měly být hrazeny náklady na lékařskou péči, případnou vazbu, výkon trestu nebo deportaci," navrhl možné řešení inženýr Mika a jak podotkl, za svými slovy si stojí.

Aktuální snaha MV ČR jde podle jeho názoru podobnou cestou, neboť situace v ČR se stává stále více problematickou. „Zahraniční investor postaví na české půdě podnik, kde zaměstnává cizince. Díky investičním pobídkám neplatí ČR daně, a zůstávají zde jen externality, rovněž dochází k deformacím trhu práce a trhu vzdělávání. Tlak je na pracovní sílu vykonávající práce, které je možno robotizovat, pracující za mzdu, která je 60 km jižně od Jihlavy neakceptovatelná. Za 20 let, až mejdan skončí, tu zbude strukturálně narušená ekonomika zaměřená na polotovary v lepším případě a stovky tisíc hektarů chátrajících budov a dalších brownfields," konstatoval inženýr Míka.