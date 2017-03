Za zaměstnání cizinců by se měly skládat kauce

Havlíčkův Brod - Zaměstnávání cizinců v ČR s sebou nese problémy se zvýšenou kriminalitou, ale i s ubytováním těchto lidí, často na hraně zákona.

Je třeba výrazně zpřísnit zákon o pracovních agenturách, které často cizince najímají. Na tom se shodli ministr vnitra Milan Chovanec s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (oba z ČSSD).

Rovněž obyvatelé Kraje Vysočina začínají cizince pracující na území ČR považovat za problém. Ovšem je třeba zdůraznit, že jde pouze o některé cizince, hlavně ty z bývalého východního bloku, kteří se do Česka dostávají prostřednictvím různých pracovních agentur. „Zaměstnávání cizinců ve velkém škodí trhu práce a výsledkem bude narušená ekonomika," říká například Jan Míka ze společnosti Peoplesource Havlíčkův Brod.

Podle ministryně Marksové jsou stěžejním problémem agentury práce, které se často pohybují na hraně zákona. V Poslanecké sněmovně leží novela, která by měla činnost agentur práce regulovat. „Agentury na jednu stranu importují i kulturně nekompatibilní pracovníky. Na straně druhé za ně nenesou zodpovědnost. Dochází ke kapitalizaci zisků. Agentura vydělává na kontraktu s výrobním podnikem. Výrobní podnik vydělá na takzvaném nákupu levných nekvalifikovaných dělníků, a socializaci ztrát. To jsou zvýšená bezpečnostní rizika, zátěž zdravotního systému, zátěž policie ČR, kterážto rizika platíme my všichni," popsal Míka současnou situaci na trhu práce.

Novodobí otroci

Na problematické chování pracovních agentur vůči zaměstnancům ze zahraničí upozorňoval už v minulosti několikrát Jiří Šíma z Kladenska. Jediný český soudní tlumočník z mongolštiny, který na toto téma poskytl Havlíčkobrodskému deníku v minulosti také obsáhlý rozhovor. „Mongolové jsou zneužíváni k otrocké práci," sdělil Šíma. Novodobé otroctví se podle jeho slov v Čechách praktikuje i s tichým souhlasem vlastníků provozovatelů některých továren v průmyslových lokalitách velkých měst.

Podle řemeslníka Tomáše Zvolánka z Havlíčkova Brodu dovoz levné pracovní síly je motivován neochotou firem zvyšovat mzdy. „Co udělalo Německo po našem vstupu do EU? Uzavřelo pro Čechy pracovní trh. Co dělá Česko? Devastuje pracovní trh levnou pracovní sílou. Pokud firma zaměstnávající cizince zaplatí aspoň částečně takovou mzdu, jako má dělník v Německu, nebude o pracovní sílu nouze. Ukrajinec může pracovat u nás za deset tisíc, já ne. Musím platit nájem, neuživil bych rodinu," podotkl Zvolánek.

Rozladění pana Tomáše sdílí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Jak zdůraznil, ČMKOS nevystupuje proti zaměstnávání kvalifikovaných pracovních sil ale dovozu levných dělníků, například z Ukrajiny, který má dopad na český trh práce.

Hranice chudoby

„Obavy ČMKOS, že za dovozem může být zájem získat levnou práci, dokumentuje oficiální nabídka volných pracovních míst z databáze úřadů práce. Dost často u odborných dělnických profesí narazím na nabídku mzdy kolem dvanácti tisíc korun. Při dobré vůli za tyto peníze nemůže český občan vůbec plnohodnotně žít a je zcela jasné, že se těžko na takovéto pozice na hranici chudoby čeští zaměstnanci nalákají. Pokud po měsíci není místo obsazeno, je možné ho obsadit zahraničním zaměstnancem. A tím je onen vysněný Ukrajinec, pro kterého je bohužel tato výše mzdy dostatečná," popsal Středula konkrétní situaci.

Z oficiální aktuální publikace ČSÚ (český statistický úřad) nazvané Cizinci v ČR (leden 2017), jednoznačně vyplývá, že Ukrajinci patří ze zahraničních zaměstnanců v ČR mezi nejhůře placenou skupinu. „Zájem je podle nás nad slunce jasný - naředit český pracovní trh, který konečně zaznamenává příznivý nárůst mezd levnou pracovní silou a zabránit naší kampani nazvané Konec levné práce v ČR. Rád bych připomněl, že česká mzda se za 27 let dostala na úroveň 30 % našich vyspělých sousedů. Představitel Hospodářské komory se netají tím, že bychom ještě nadále měli nejméně deset let zůstat zemí s nízkými příjmy, tím si přeje, abychom nadále byli evropskými chudými příbuznými," zdůraznil Středula. Podle jeho názoru mají nízké mzdy demotivující účinek, škodí produktivitě práce a brzdí technický rozvoj státu.

Kauce jsou rozumné

Dovozy levných pracovních sil budou mít podle Míky z agentury People surce dopad i na budoucnost státu. „Za 20 let, až mejdan skončí, tu zbude strukturálně narušená ekonomika zaměřená na polotovary, v lepším případě, a stovky tisíc hektarů chátrajících budov a dalších brownfieldy," konstatoval Míka. ČMKOS tento názor sdílí a zavedení kaucí považuje za rozumné. ČMKOS je přesvědčena, že lepší mzdová nabídka na volná pracovní místa by absorbovala značnou část a to až 80 či dokonce 100 tisíc českých zaměstnanců hledajících práci.

„Souhlasím s názorem, který uvádí majitel pracovní agentury, sám si je z praxe vědom velkých rizik, které tento dovoz pracovní síly způsobuje. Kéž by takovýto názor zastávaly všechny personální agentury. Pokud jde o kauci, to je správná cesta, pokud jde o její výši, umím si představit i vyšší částku," konstatoval Středula.

„Samozřejmě, že nám vadí, že jsme s tímto problémem apriori spojováni pouze my. Na druhou stranu, chápeme, že jsme jedním z největších zaměstnavatelů na Havlíčkobrodsku a tudíž i jedním z nejviditelnějších," podotkl Petr Charvát ze společnosti Futaba Baštínov.

Futaba: Nejsme sami

V současné době je do Futaby dočasně přidělena agenturami práce asi stovka zaměstnanců z Rumunska a Bulharska. „Důvodem je samozřejmě aktuální situace na trhu práce spojená s historicky nejnižší mírou nezaměstnanosti. Stejně jako ostatní podniky v regionu, jsme tak i my nuceni využívat agenturních zaměstnanců z Česka, Slovenska, Rumunska a Bulharska," zdůraznil Charvát s tím, že adaptace těchto zaměstnanců vyžaduje spolupráci v rámci celé společnosti.

„ Nicméně jako všude, tak i tady platí, že jsou zaměstnanci lepší a horší a my samozřejmě klademe požadavky na agentury práce, aby nám přidělovaly pracovníky v co největší možné kvalitě," podotkl Charvát. Jak upřesnil, neumí si představit, který zaměstnavatel je schopen ručit za své zaměstnance v jejich volném čase a který člověk by si to nechal vůbec líbit? „Každopádně, již od poloviny roku 2016 jsme uskutečnili několik opatření ve spolupráci s agenturami práce, místní samosprávou a složkami Policie ČR, která ve výsledku vedla k výraznému zlepšení situace v Havlíčkově Brodě," zdůraznil Charvát.

Samozřejmě, že Petr Charvát má pravdu. Futaba není jediná, kdo využívá cizí pracovní sílu. Dělá to například firma Engeser z Havlíčkova Brodu, zaměřená na výrobu kabelů, kde pracují podle našich informací Rumuni a Bulhaři. Na zaslaný dotaz personálnímu oddělení z firmy odpověď nepřišla. Cizince zaměstnávají i stavební firmy. Například Berger Bohemia, která stavěla průtah v Chotěboři. Místní kontroloři stavby si stěžovali, že dělníci na stavbě práci nerozumějí a domluva je s nimi těžká, neumějí slovo česky. „Máme čtyři subdodavatele, chybějí nám zaměstnanci," vysvětlil stavbyvedoucí Ladislav Sýkora.

Kriminalita existuje

Co se týče kriminality zahraničních dělníků, poskytlo údaje Krajské ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina. V roce 2016 bylo v Kraji Vysočina trestně stíháno celkem 214 cizích státních příslušníků. „Podíl cizinců na celkovém počtu stíhaných pachatelů tak tvořil 5, 6 procenta. Největší počet stíhaných pachatelů představovali loni v našem kraji státní příslušnici Slovenské republiky, kteří tvořili polovinu z celkového počtu (104), poté následovali státní příslušníci Ukrajiny (31) a státní příslušníci Rumunska (22). Cizinců z dalších zemí se pak týkaly případy v počtu jednotek (1 – 9). Proti cizincům bylo loni vedeno trestní stíhání pro různou kriminalitu – nejčastěji se jednalo o majetkovou kriminalitu, ostatní kriminalitu, ale také o násilnou a mravnostní kriminalitu," informovala mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina Dana Čírtková.

V průběhu roku 2016 se zvýšil počet případů, kdy cizinci vykonávali činnost, pro kterou neměli na našem území patřičná povolení. Jednalo se o státní příslušníky Ukrajiny a Moldavska, kteří do České republiky přicestovali na schengenské vízum a nelegálně zde pracovali. „Nárůst počtu případů jsme zaznamenali i v oblasti padělaných a pozměněných dokladů, kdy cizinci předkládali policistům při pobytových kontrolách ve výrobních podnicích padělané ID karty," doplnila Čírtková.

Jednotná kauce ano

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) připravilo návrh, který se dotýká úpravy agenturního zaměstnávání. Novela zákona o zaměstnanosti je v tuto chvíli v Poslanecké sněmově, ve druhém čtení. „Návrh obsahuje například prokázání finanční způsobilosti formou kauce, která má za cíl eliminovat vznik účelově založených agentur práce. Zavedení jednotné kauce je opatřením, které postihne několik aspektů zároveň – zajištění finanční způsobilosti, zabránění vzniku účelově zakládaných agentur práce, zabránění obcházení právních předpisů zejména v oblastech zdravotního a sociálního pojištění. Nesouvisí ale s ochranou dočasně přidělovaných zaměstnanců," informoval Jiří Vaněk odborný referent tiskového oddělení MPSV.