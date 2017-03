Začala oprava mostu v Okrouhlici

Okrouhlice - Od pondělí 6. března už začaly první práce na rekonstrukci mostu na silnici č. II/150 v obci Okrouhlice.

První etapa.Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Celá akce má trvat do října letošního roku. První etapa začala v pondělí a potrvá do neděle 12. března.

Na silnici přes most bude částečná uzavírka. O víkendu bude most zcela uzavřen. Hlavní práce začnou 1. dubna, potrvají do 4. října.

Investorem akce je Kraj Vysočina. Práce přijdou krajský rozpočet na asi 46,8 milionu korun. Provede ji firma Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu.