Zimní pochod Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka

Sobíňov - V sobotu 4. února proběhne v Sobíňově třiadvacátý ročník lyžařského přejezdu a turistického pochodu memoriálu Ladislava Dymáčka.

Délku trasy Dymáčkova memoriálu si každý může vybrat.Foto: Denik/archiv

Lidé si mohou vybrat ze dvou tras, a to deset nebo dvacet kilometrů. Start je u Hostince U Štefana v Sobíňově od 7 do 9 hodin.

„Na startu obdrží každý účastník popis trasy a mapku. Trasy jsou na turistických mapách Žďárské vrchy 1 : 100 000 a Havlíčkobrodsko 1 : 50 000.

Pochod se koná za každého počasí a každý účastník jde na vlastní nebezpečí.

Děti do 15 let se mohou zúčastnit v doprovodu osoby starší 18 let. V cíli obdrží každý účastník pamětní list a bude zde připraveno občerstvení," zvou pořadatelé s tím, že lidé si mohou zvolit trasu i dle svých představ a fyzických schopností.

Startovné: dospělý dvacet korun, děti do patnácti let zdarma.

Zlata Pleskačová