Zoubek dokončil plastiku pátera Josefa Toufara

Zahrádka – Jeden z nejvýznamnějších současných českých sochařů Olbram Zoubek dokončil plastiku faráře Josefa Toufara, kterého v padesátých letech minulého století umučili vyšetřovatelé komunistické Státní bezpečnosti v souvislosti s takzvaným číhošťským zázrakem.

Olbram Zoubek.Foto: Deník/archiv

Toufarova socha bude umístěna v sakristii kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, kde páter Toufar v letech 1940 až 1948 působil.

„Ke slavnostnímu odhalení sochy dojde v sobotu 25. února ve 14 hodin," informovala Petra Vacková z českobudějovického Národního památkového ústavu.

Součástí slavnostního odpoledne budou projevy generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové a Olbrama Zoubka. Zazní i ukázky z kázání Josefa Toufara a v hudební části zahrají členové České filharmonie Magdaléna Mašlaňová, Josef Špaček, které doprovodí želivský regenschori Petr Žák.

Postavu faráře Josefa Toufara začal Zoubek tvořit po přečtení knih Miloše Doležala.

„Doležalovy knihy na mě velmi zapůsobily. Tak mě to vzalo, že jsem si řekl, že to udělám. Pro sebe," uvedl Zoubek. Původně uvažoval, že by sochu umístil přímo do Číhoště. „Tam již ale jeden pomník je a kromě toho v Číhošti působil páter Toufar jen rok a půl," vysvětlil Zoubek rozhodnutí darovat své dílo kostelu sv. Víta v Zahrádce.