Zvuk toho osmiválce slyším ještě teď, říká sběratel amerických veteránů

Přibyslav - „Do amerických aut jsem se zamiloval už jako kluk," vzpomíná sběratel amerických autoveteránů Rostislav Hájek z Brna.Kouzelné odpoledne mohli prožít v neděli malí i velcí návštěvníci přibyslavského letiště. Hlavní organizátor Milan Klement z Přibyslavi a jeho kamarádi připravili pro návštěvníky letiště program plný zábavy.

Rostislav Hájek (první vlevo) se svým veteránem budil zaslouženou pozornost.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Nechyběly ukázky letecké akrobacie, přehlídka modelářů, cyklistická exhibice, výstava motocyklů, hry a soutěže pro děti, včetně expozice amerických autoveteránů, kde Rostislav Hájek a jeho Oldsmobile budili zaslouženou pozornost.

„Tohle auto je opravdová sběratelská lahůdka. Oldsmobile pochází z divize General Motors. To auto se už dneska nevyrábí, stejně jako jeho bráška Pontiac, takže je to skutečný veterán. Já ho koupil od původního majitele z Teplic před jedenácti lety. Dalo mi dva roky práce, než jsem ho dal dohromady. Tankuje 20 litrů na sto kilometrů,“ vypraví pan Rostislav. Jak dodává, renovovat americké veterány ze sedmdesátých let 20. století, není takový problém jako auta z první republiky. Všechny náhradní díly se dají koupit na internetu, pošlou vám je třeba až z USA.

Pan Rostislav vlastní takových aut hned několik. Samé renomované značky s bohatou historií. Mustang, Cadillac, Pontiac. Většinou s nimi jezdí jen na výstavy a srazy veteránů, kde sbírá první místa za vzhled a údržbu svých „plechových miláčků“. Ale vozem značky Cadillac jezdí i do práce, aby, jak dodává, se jeho kolegové měli na co koukat. Na úzkých okresních silnicích jeho „koráb“ budí respekt, protijedoucí řidiči uhýbají z cesty. S kapotou v šířce přes dva metry, by se málo kdo chtěl přetlačovat.

Na starých amerických autech Rostislava Hájka fascinuje precizní práce. Pravá kůže, dřevo a kov. Nablýskaný motor, který šlape jako švýcarské hodinky. Žádné moderní náhražky z montoven. A hlavně ten ojedinělý zvuk motoru. Americké auto z minulého století není podle Rostislava Hájka dopravní prostředek, ale životní styl. „Láska k americkým autům u mě začala už v dětství. Byl jsem tehdy na svatbě svého strýce. Když si bral tetu, přijel starým americkým Fordem. Zvuk motoru toho osmiválce slyším pořád,“ zasní se pan Rostislav. Jak dodává, v době socialismu nemohl na americké auto ani pomyslet, tak si hned po pádu železné opony splnil svůj sen.