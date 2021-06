Covid pas omezuje lidskou svobodu. Je krutě nespravedlivý k těm, kteří na něj nedosáhnou. Letuje se narychlo a na koleně. Přesto to skvělá a velice potřebná věc.Opozice, která hlasovala proti zrychlenému schválení, jednala nemoudře.

Ba nejen nemoudře. Krátkozrace. Ba nejen krátkozrace. Hloupě. Všechny její argumenty totiž mířily naprosto vedle. Jistě, za běžných časů je prací opozice mařit práci vlády. Jenže tohle nejsou běžné časy. A kdo to nepozná, buď není politikem, nebo je až příliš českým politikem.

Covid pas je totiž přechodný nástroj, který má pro toto léto a tento podzim zjednodušit cestování. Aby turisté mohli vydechnout. Aby miliony lidí, kteří je jakkoli obsluhují, konečně vydělaly. A chceme-li být nadosobnější, aby se demokratický svět vrátil k jedné z největších vymožeností: volnému cestování.

Do budoucna jsou dvě možnosti. Ta horší: covid tu s námi zůstane a s ním jeho pas. Pak bude dost času jej zdokonalit a zcela sjednotit přinejmenším v rámci Unie, lépe ve světovém měřítku. Prostě si na něj budeme muset zvyknout, jako jsme si museli zvyknout na drsnější kontroly po jedenáctém září 2001.

Ta lepší: očkování tuto formu koronaviru vymýtí a nám budou stačit běžné cestovní doklady. Tady už vůbec není proč jamrovat a „vylepšovat“ jednorázový dokument i za cenu toho, že nebude schválen. A statisíce lidí budou otráveny nebo přijdou o výdělek.

Údaj o ukončeném očkování skutečně přechodně dělí lidi na vyšší a nižší kategorii. Jako takový by byl naprosto nepřijatelný za jakékoli normální situace. Jenže za pandemie státy přijímaly desítky „nepřijatelných“ omezení lidské svobody. A sice v zájmu ochrany těch nejslabších. Covid pas je nástrojem přechodu z „doby moru“do snad lepší budoucnosti. Opozice by se tedy měla chytit za nos. Svaly už ukázala, teď nechť se s vládou dohodne o bleskové nápravě toho, co svou zpupností napáchala.