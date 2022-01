Podle analýzy developerské společnosti IMPERA Styl zveřejněné v polovině letošního ledna vzrostly ceny brněnských bytů meziročně o neuvěřitelných 23 procent. Na konci roku 2021 se nicméně tento prudký růst, zdá se, alespoň prozatím zastavil. Vypadá to skoro, že protiinflační kroky České národní banky sklízejí první ovoce. Osobně se ale na celou věc dívám trochu jinak.

Jednak brněnský trh s byty není tak velký, aby ho významným způsobem neovlivnilo zahájení prodeje několika větších projektů, jednak se nakonec může ukázat, že kroky ČNB zapůsobí z delšího hlediska na ceny bytů jen jako korková zátka, která ve chvíli, kdy zmizí, uvolní obrovskou energii. Pravdou totiž je, že (při platnosti pravidla, kdy je cena určována interakcí nabídky a poptávky) poptávku po nemovitostech v Brně neovlivňuje jen dostupnost hypoték.

Zkusme se podívat na brněnskou situaci trochu s nadhledem a srovnejme ji s jinými městy u nás i v zahraničí. Zjistíme pak, že podstatné rozdíly jsou dva. Za prvé, Brno je velmi atraktivní pro bydlení nejen pro rodilé Brňany, ale i pro ty, kteří se sem stěhují z jiných částí republiky, potažmo ze zahraničí. Ve městě existuje velmi silný podnikatelský sektor, který je složen z obrovského množství různě velkých firem z různých oborů. Volnočasových aktivit nabízí Brno také nespočet.

Tomáš Kaláb

stojí v čele rodinné developerské společnosti působící hlavně na Brněnsku a Vyškovsku.



Je místopředsedou Asociace brněnských architektů a stavitelů, absolventem VŠE a Právnické fakulty UK.

Za druhé, Češi mají k vlastnění nemovitostí typicky jiný vztah než například Němci. Vlastnictví nemovitosti je pro nás celoživotní prioritou. Nelze říci, že je to špatně. Vede to totiž k tomu, že je v ČR vlastnictví bytového fondu rozdrobené a nestane se tak, že tu ceny bydlení určují dva tři velcí magnáti. A navíc každý, i když splácí hypotéku, může v případě krize svůj byt zpeněžit a teoreticky se přestěhovat do menšího. Naproti tomu nájemníka dělí v případě podobné krize od bezdomovectví jen zákony.

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že propagace dlouhodobého nájemního bydlení na úkor bydlení ve vlastním je nyní poměrně v módě. Především lidem z bankovního sektoru proto kladu stále stejnou otázku: „Bydlení v nájmu všem doporučujete. A Vy tedy také bydlíte v nájmu?“ Většinou si za to vysloužím od diskutujících nepříjemné pohledy, nikdo mi ale ještě neodpověděl.

Neřešme tolik poptávku, posilujme nabídku

Jakou cestou se tedy vydat, abychom s cenou bytů v Brně mohli dlouhodobě něco dělat a nemuseli jen přihlížet jejímu neustálému růstu? Odpověď je jednoznačná. Je třeba zajistit pravidelný příliv mnohem většího počtu nových bytů na trh. V Brně budou pravděpodobně vždycky z výše uvedených důvodů ceny nemovitostí nadstandardně vysoké.

Tolik se ale možná nesoustřeďme na stranu poptávky. Naopak dlouhodobě posilujme stranu nabídky. Když se na trhu nabídka zvyšuje, cena obvykle klesá. Určitou nadějí je v tomto ohledu budoucí schválení nového územního plánu, které otevírá možnosti nové intenzivnější výstavbě.

Dalším povzbuzením jsou pak vznikající strategické infrastrukturní projekty a nová legislativa v podobě nového stavebního zákona. Obecně se zdá, že k cíli vede dlouhodobá mravenčí práce rychleji než bombastické kroky České národní banky.

