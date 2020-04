Jako Apríl dobré. Jenže doba aprílovým vtípkům dvakrát nepřeje… Pražští podnikatelé nedostanou bezúročnou půjčku, protože Praha je moc bohatá. Jestli se superministr Havlíček u tohoto sdělení usmívá, nevíme, tvář mu zakrývá rouška.

Foto: Deník

Kdyby byl čas na legraci, dalo by se na to hledět jako na „pomstu nevoličům Ano“. Praha Ano moc nevolí. A nejméně ze všech Pražanů pak zdejší hospodští, hoteliéři a další kapitalisti… Nebo je to splněný sen venkova? Konečně nadutí Pražáci seznají zač je toho loket? Na chalupy je nepustíme a teď budou jíst nanejvýš slanou vodu.