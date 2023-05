Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Záleží na tom, jaké věci jsou, nebo jak se jeví? Premiér Petr Fiala mi včera v debatě řekl: „Neúčastním se soutěže v popularitě, snažím se dělat poctivou politiku pro lidi. Věřím, že na konci maratonu lidé zhodnotí, že jsme to zvládli a dělali to dobře. A dají nám znovu důvěru.“

Je to studiem politologie podložený přístup. Předseda vlády a ODS má možná pravdu, že demonstranti na Václavském náměstí nebo testy obliby nejsou kritériem, jež by mu mělo dělat vrásky.

Vláda se veze, nevládne

Myslí si to třeba čtenář Deníku Emil Němeček, který je pobouřen různými anketami a průzkumy, jež zkoumají vztah obyvatelstva k vládnoucí pětikoalici. Vidí to tak, že převzala republiku v nepořádku, za nějž může Andrej Babiš. „Musejí napravit to, jak rozhazoval. Možná byl pořád v médiích, ale zemi jen rozvrtal a republiku rozděloval,“ soudí. Novináři to prý mají pochopit a Fialově slušné vládě fandit.

Jenže to nemohou. Musejí se ptát, proč ministři informují veřejnost včetně starostů o rušení poštovních poboček nebo finančních úřadů jako o hotové věci. Nebo proč házejí vysokou inflaci pouze na centrální banku a neumějí zkrotit vysoké ceny elektřiny? A podceňovat by neměli ani kvalitní marketing. Stačí se přiučit na Hradě v týmu prezidenta Petra Pavla.