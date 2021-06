Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Nejkonzervativnější česká strana momentálně řeší rébus, zda je normální, když chce kluk dostat holku do postele a moc při tom nehledí na to, co si o tom myslí ona. Při obhajobě Dominika Feriho se v podobném smyslu vyjádřil čestný předseda TOP Karel Schwarzenberg. A jeho šlechtický kolega ze Senátu Tomáš Czernin zase naznačuje, že za skandálem stojí konkurenční Piráti.